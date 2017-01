Disse tenåringene skal gi Erna råd

De to 19-åringene Fredrik og Ingebjørg har opplevd vonde ting i sine unge liv, og har på forskjellige måter kommet i kontakt med norsk helsevesen og barnevern.

Som såkalte proffer i stiftelsen Forandringsfabrikken deler de sine erfaringer gjennom foredrag og kurs, for at andre skal lære av dem.

– Det koster oss en del, det gjør jo vondt å snakke om dette. Men det gir så utrolig mye tilbake. Det at våre ord blir tatt på alvor, at vi ser at folk feller en tåre og tror på det vi sier, sier Ingebjørg.

INSPIRERER: Erna Solberg trakk fram arbeidet til ungdommer som Fredrik og Ingebjørg i Forandringsfabrikken i sin nyttårstale. Her flankert med helseminister Bent Høie (H).

Med i nyttårstalen

Denne uken fikk de to møte statsminister Erna Solberg som trakk fram arbeidet til ungdommene i Forandringsfabrikken i sin nyttårstale.

Vi samarbeider blant annet med stiftelsen Forandringsfabrikken. Der møter vi barn og unge som selv har fått oppleve psykisk helsevern, og som gir oss verdifulle råd. Disse barnas erfaringer skal være med når vi utformer fremtidens barnevern. Statsminister Erna Solberg, nyttårstalen 2017.

Solberg sier hun er veldig inspirert av det arbeidet ungdommene gjør.

– Forandringsfabrikken er et talerør for unge som har vært brukere av det offentlige. De gir oss gode tilbakemeldinger på hva som er godt, men også på hva som bør endres på. Og det er en del på listen over hva som bør endres, sier Solberg.

19-åringene Fredrik og Ingebjørg har opplevd vonde ting i sine unge liv, men vokser på å dele sine erfaringer. – Det koster oss en del. Foto: NRK

Blir tatt på alvor

De to ungdommene synes det var stas å bli nevnt i statsministerens nyttårstale.

– Dette viser at makten i Norge tar kunnskapen til barn og unge på alvor, sier Fredrik.

Dette gir dem også ny motivasjon til å fortsette som proffer.

– Det er kjempenyttig. Vi proffene er med og endrer lover, retningslinjer, rammer og planer. Vi blir tatt på alvor, og mange av rådene våre blir tatt med i lovforslaget til barnevernet og til psykisk helsevern. Det er ikke alltid de voksne skriver på en slik måte vi mener det skal stå, men da er det bare å forklare det på en helt ekte måte, sier Fredrik.