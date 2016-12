Disse sakene engasjerte mest i 2016

Vi har samlet sakene fra NRK Hordaland som har fått flest kommentarer, likes, delinger og reaksjoner på Facebook i 2016.

Her får du topplisten.

1. Vestlandet – et eget land?

Videoen som ladet opp til den syv timer lange TV-sendingen om Vestlandet og planene om et nytt storfylke, er den posten som har engasjerte NRK Hordalands publikum mest i 2016. Videoen er delt nærmere 2800 ganger.

2. Ekte gjensynsglede

I nettserien «Mottaket» har vi fulgt syriske Lazkeen og sønnen Mohamed (10) som flyktet fra hjemlandet for å gi familien en bedre fremtid. Ett år, 13 land og fire norske asylmottak senere, får tiåringen endelig møte moren og småsøsknene igjen. Videoen av Mohamads møte med lillebroren har rørt mange i romjulen.

Da NRK la ut videoen første gang ble den delt 1442 ganger. På grunn av en teknisk feil, er denne videoen nå fjernet og erstattet av en oppdatert video.

3. Klarer du å si Kakkmaddafakka?

Bergensbandet Kakkmaddafakka har hatt et godt år, og opptrådte blant annet på Roskilde-festivalen i sommer. Men å uttale bandnavnet, kan være en utfordring. Bergenseres forsøk på å få det til, engasjerte på Facebook.

4. Raveparty før arbeidsdagen begynner

Å gå på raveparty før jobb- eller skoledagen starter, har vært et fenomen i utlandet en stund.

I høst kom konseptet til Bergen, og videoen med klipp fra Vestlandsrevyinnslaget om danseglade mennesker som slår seg løs tidlig på morgen, er et av de mest populære innleggene på NRK Hordalands Facebook-side i år.

5. Siste vinter med rasutsatt vei i Jordalen

I sommer kunne beboerne i Jordalen på Voss juble over at den nye veien til bygden endelig var ferdig.

Den gamle, rasutsatte veien som ble benyttet frem til det, har fascinert og skapt frykt i 60 år. Og videoen av Helge Gjerald som i 30 år har kjørt melkebil på veien, er blitt delt nærmere 1400 ganger.

Les hele historien: Endelig er denne skrekkveien historie

6. Politiets tålmodighet satt på prøve

Det er ikke alltid direkterapportering går helt etter planen. Det fikk reporter Oddbjørn Rosnes erfare da han skulle fortelle om en stor kjedekollisjon ved Eidsvågstunnelen på E39 i Bergen, på direkten. Reporteren sto feil plassert da politiet åpnet veien, og fikk klar beskjed om å flytte seg umiddelbart.

7. Slik så Fyllingsdalen på 60- og 70-tallet

Mye har skjedd i Fyllingsdalen i Bergen de siste tiårene, og videoen med et tilbakeblikk på hvordan bydelen så ut på 1960- og 70-tallet, fikk mange til å tagge venner og kjente for å dele tilbakeblikket.

Det var også på 70-tallet at kampen for å få et eget kulturhus i bydelen startet.

Les saken om kulturhuset som aldri kom

8. Magnus henger fra Trolltunga

Det spektakulære bildet av klatreren Magnus Midtbø som henger fra tuppen av Trolltunga, ga nok mange et skikkelig sug i magen. Selv sier klatreren at det ikke var særlig skummelt.

Flere saker om Trolltunga

9. Dyretragedie på Hardangervidda

Et lynnedslag tok i oktober livet av 322 villrein på Hardangervidda. Hendelsen blir av Statens naturoppsyn beskrevet som veldig spesielt, og nærmere 500 personer har reagert på saken på Facebook.

10. Helge Jordal 70 år

Den folkekjære skuespilleren fylte 70 år i februar, og flere hundre personer brukte kommentarfeltet til å gratulere Jordal med dagen. Den ferske 70-åring sa i forbindelse med den runde dagen at han ikke har noen planer om å pensjonere seg ennå.

11. Helikopterstyrten på Turøy tok 13 liv

13 personer omkom da et helikopter styrtet ved Turøy i Hordaland 29. april. Tolv menn og en kvinne var om bord da helikopteret styrtet på vei fra Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn.

12. Trine lager smykker av intime nakenbilder

Trine Helen Sejrup (24) skulle egentlig bare lage et «vennskapssmykke» til en venninne. Resultatet ble hun imidlertid så fornøyd med, at det ble flere smykker, utstilling og butikk av prosjektet.

Nå får hun innboksen full av svært intime nakenbilder fra kjente og ukjente kvinner, og lager smykker av dem.

13. Vegvesenet avdekket mangelfull kursing av sjåfører

Vegvesenet mistenkte juks og gikk i september til aksjon mot et etterutdanningskurs for lastebilsjåfører på Haukås i Bergen. Kontrollørene konkluderte med at utstyret som trengs på kurset ikke var på plass, og sendte deltagerne hjem.

14. Bompengepriser på fergefri E39

Bompenger engasjerer, og debatten har rast det siste året om hvor mye det er greit at bilister betaler for å kjøre bil.

Saken om at de nyeste tallene (i mars) fra fergefri E39-prosjekt viste at bompengeregningen mellom Kristiansand og Trondheim kan komme på hele 3700 kroner. fikk mange til å uttrykke misnøye med planene i kommentarfeltet.

15. Astrids mange ansikter skremmer folk over hele verden

På dagtid jobber Astrid Møgster (26) som økonom. På kveldstid tryller hun seg om til zombier. klovner og skjeletter for sine 30.000 Instagram-følgere.

Videoen av hennes skremmende Haloween-sminke, er den siste som får plass på listen over de femten innleggene som engasjerte mest på NRK Hordalands Facebook side i året som gikk.