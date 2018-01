Disse fjellovergangene er stengt

Riksvei 7 over Hardangervidda

E134 over Haukelifjell

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet

Fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal

Riksvei 13 over Vikafjellet

Riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli

Fylkesvei 40 over Dagalifjell