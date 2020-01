Dette var de mest populære navnene i 2019

Onsdag morgen slapp Statistisk sentralbyrå (SSB) navnestatistikken for 2019. Den viser at Emma, Nora og Sofie var de mest populære jentenavnene i fjor, mens Jakob, Lucas og Filip topper for gutter.

Hele 423 gutter fikk navnet Jakob i fjor, som dermed er det mest populære navnet også totalt. 393 jenter fikk navnet Emma.

– Eksploderte i 2003

Det er andre år på rad at Emma er det mest brukte jentenavnet. I 2018 lå det og guttenavnet Lucas helt på topp. Året før var Sofie og Jacob mest brukt.

– Emma kommer fra tysk og betyr stor. Den forrige navnebølgen hadde en topp i 1880. Så var navnet Emma nesten borte i perioden 1940 til 1970, før det steg jevnt fram til det eksploderte i 2003, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren i pressemeldingen fra SSB.

Se liste over de ti mest populære jente- og guttenavnene lenger nede i artikkelen.

Idrettskjendisers navn på fremmarsj

Flere av navnene på årets toppliste er kjente navn i idrettsverdenen. Ada gjorde et stort byks i 2019 og er nå inne på sjetteplass.

291 jenter fikk navnet Ada i fjor etter at Ada Hegerberg i desember 2018 ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller.

– Mange vil nok kjenne igjen flere av navnene til de kjente løperne Ingebrigtsen-brødrene fra årets ti på topp-liste. Her finner vi blant annet: Henrik, Filip og Jakob. Brødrenes yngste søster heter Ingrid, og dette navnet er også å finne i årets topp 10, sier Ouren.

På guttesiden er William tilbake i topp ti etter å ha vært ute av listen i fjor.

PÅ VEI OPP: Ada gjorde et stort byks på listen etter at Ada Hegerberg ble kåret til verdens beste fotballspiller. Navnet hennes er nå på sjetteplass i Norge. Foto: Christophe Ena / AP

Lokale forskjeller

Selv om Emma og Jakob/Jacob topper nasjonalt, er det store forskjeller i hvilke navn som topper i de forskjellige fylkene.

I Oslo er Mohammed det mest brukte guttenavnet. I Hedmark er det Oliver som kaprer førsteplassen, Filip i Rogaland, William i Vestfold, Isak i Sogn og Fjordane, mens Henrik topper i Telemark og Aust-Agder.

For jenter topper Emma i sju fylker, blant annet i Hordaland, men er nede på tiendeplass i Oslo. Der er Ingrid mest brukt. I Sogn og Fjordane og Østfold er det Maja som er førstevalget.

SSB forteller at jentenavn som slutter på «a» eller «ah» fortsatt er i skuddet. Hele 56,3 prosent av jentenavnene faller innenfor denne kategorien. Også jentefornavn på tre bokstaver er pop. I 2019 utgjorde de sju prosent, det høyeste siden 1972.

Hele 20,3 prosent av guttene har navn fra Bibelen, blant andre årets toppnavn Jakob.

Ti på topp i 2018:

Jenter:

Emma (393) Nora/Norah (379) Sofie/Sophie (326) Ella (319) Olivia (303) Ada 291) Sofia/Sophia (271) Sara/Sarah/Zara (265) Maja/Maia/Maya (260) Ingrid (258)

Gutter:

Jakob/Jacob (423) Lucas/Lukas (392) Filip/Fillip/Philip/Phillip (387) Oskar/Oscar (358) Oliver (353) Emil (347) Henrik (339) William (333) Noah/Noa (314) Aksel/Axel (311)

Mest pop per fylke: