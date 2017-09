For mange av rytterne er onsdag det desiderte høydepunktet under årets VM. Sykkelstjerner som Tom Dumoulin, Chris Froome og Rohan Dennis har alle sett seg ut den strabasiøse klatringen fra sentrum til Fløyen på den individuelle tempoetappen som sitt trumfkort.

For aller første gang i historien avsluttes en VM-tempo på toppen av et fjell.

Etter at nederlandske Dumoulin var med å sikre Team Sunweb-seier under lagtempoen på søndag, er det ingenting å si på formen til klatrespesialisten.

SEIRET: Nederlandske Team Sunweb dro i land seieren i lagtemporittet søndag. Tom Dumoulin (nummer fire) er storfavoritt til å ta seieren søndag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dette er både vilt og helt fantastisk, sa Dumoulin etter målgang, som nå fremstår som en av de største favorittene.

Individuell tempo, menn kl. 13.05

Klokken 13.05 starter kasakhstanske Aleksej Lutsenko som den første av 65 ryttere på den 31 kilometer lange tempoetappen med målgang på Fløyen.

Rytterne starter ved Grieghallen i Bergen sentrum og setter kursen sørover mot Gyldenpris. Løypen går over Solheimslien og krysser Fjøsangerveien ved Mindemyren, før rytterne møter en kort stigning opp til Tveitevannet på Sletten. Deretter tar syklistene ut på Nattlandsveien og sykler gjennom Kalfaret før de setter kursen tur-retur til Sandviken. Etter å ha tatt imot hyllesten på Bryggen tar rytterne fatt på den andre runden av løypen.

Etter at rytterne har lagt bak seg Kongs Oscars gate for andre gang, starter de på den 3,4 kilometer lange stigningen opp til utkikkspunktet på Fløyen.

Med en gjennomsnittlig stigning på 9,1 prosent blir avslutningen i Bergen en av de tøffeste på en VM-løype i tempo noen gang. Syklistene klatrer 311 høydemeter på de knappe 3 kilometerne.

TØFF STIGNING: Etter to runder i rundløypen starter rytterne på stigningen opp mot Fløyen. På det bratteste er stigningen over 10 prosent. Foto: Bergen 2017

Det er godt nytt for sykkelstjernene som har både fart og klatreferdigheter på repertoaret. De største kanonen starter sist. Aller sist starter regjerende verdensmester Tony Martin fra Tyskland. Han starter klokken 17.03.30.

Medaljeseremonien på Torgallmenningen er estimert til klokken 17.50.

Norske utøvere: Andreas Vangstad, Kristiansand CK/Sparebanken Sør, starter klokken 13.50 med startnummer 54. Edvald Boasson Hagen, Lillehammer CK/Team Dimension Data starter klokken 16.09.30 med startnummer 18.

Favoritter: Tom Dumoulin (NED), Rohan Dennis (AUS), Primoz Roglic (SLO), Chris Froome (GBR), Michal Kwiatkowski (POL).

QUICKSTEP: Philippe Gilbert er en av outsiderne til å vinne fellesstarten søndag. Tempoetappen opp Fløyen onsdag blir trolig for tøff for franskmannen. Foto: KJELL JØRAN HANSEN / NRK

Skal du stå i løypen? Vær tidlig ute!

Vær tidlig ute dersom du ønsker å stå langs løypen i, for allerede klokken 12.30 stenges den nedre traseen.

Avslutningen opp de bratte og tidvis brolagte hårnålssvingene blir spektakulær og det blir trolig trangt om plassen langs løypen. Arrangøren ber publikum være ute i god tid og helst unngå å gå oppover fra Fløibanens nedre stasjon i Vetrlidsallmenningen. Her skal nemlig flere av syklistene bytte sykkel før den brutale klatreavslutningen.

Norges kanskje sterkeste kort, Boasson Hagen, kommer ikke til å bytte sykkel, men stiller med en spesialkonstruert ramme for tempoetappen.

– Det blir spennende å se hvor mange som skal bytte. Menneskeflyten i Vetrlidsallmenningen blir på grunn av bytteområdet sterkt kontrollert. Det kan bli aktuelt å stenge deler av gaten, sier arrangementssjef Helge Stormoen i Bergen 2017.

I stedet håper man at publikum går opp bakken via Nedre Korskirkeallmenningen eller opp fra Steinkjellergaten (bak Bryggen) og benytter seg av Fløysvingene. Men vær ute i god tid:

Hårnålssvingene fra Fløibanens nedre stasjon til Skansen brannstasjon stenges kl. 12.30.

Gatene fra Fjellveien til Skansemyren stenges kl. 12.30.

Det siste strekket fra Skansemyren til Fløyen stenges kl. 13:00.

Håper på et hint av «Tour de France»

Kommer du gående fra Fløysvingene eller Tippetue, må du merke deg at det vil være bortimot ingen mulighet for publikum å stå ved målgang foran Fløirestauranten. Det betyr også at du må nå løypeområdet fra baksiden, ved å ta til venstre når du kommer opp med Fløypilen.

Stormoen sier arrangøren har hogget skog langs løypen, så de siste 1,5 kilometerne fra Skansemyren til toppen vil være ideelle for å få med seg dramatikken.

– Det vil nok være mest spektakulært i det bratteste området. Vi har tro på at det blir litt «Tour de France» over det hele, der publikum kommer tett på utøverne.

REGNBYGER: Meteorologene varsler nedbør før onsdagens tempoetappe opp Fløyen, men det er håp om gløtt av sol mens rittet pågår. Foto: Skjermdump / YR.no

Fløibanen kjører kun direkteruter mellom sentrum og Fløyen denne dagen, med unntak av turene med barnehagen som går som normalt. I perioder vil arrangører, ryttere og funksjonærer ha prioritet med banen. Andre reisende må derfor regne med ventetid i begge retninger, skriver arrangøren.

Dersom du heller vil være i sentrum og se løpet på storskjerm, er det satt opp skjermer både i Nygårdsparken og i Byparken.