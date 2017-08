Dette skiltet irriterer naboene grønne – nå vil de flytte

En stor skjerm sender informasjonsvideoer og illustrasjoner, mens en lang horisontal stripe under har løpende nyhetsmeldinger fra de mange mediene som skal flytte inn huset.

Grethe Unstad og Hilde Skjeggestad har utsikt rett mot nybygget Media City Bergen.

– Jeg pleier å sitte med ryggen til denne skjermen når vi spiser. Jeg kan stå med ryggen til når jeg lager mat, og plutselig flasher hele leiligheten opp i farget lys. Lilla, hvitt, grønt, sier Skjeggestad.

Nå vurderer de å flytte.

– Det går ikke an å leve med det. Det går ikke an å få det vekk. Da må vi kjøpe svarte blendingsgardiner for hele vinduet, sier hun.

Kommunen: – Byen har lys

Byarkitekt Maria Molden, kaller dette er et godt eksempel på utfordringer med tett bybebyggelse, som skal romme både næringsutvikling, nye arbeidsplasser og boliger.

Likevel, mener hun, at når man bor i en by, får man urbane omgivelser som lysende skilt med på kjøpet.

– De som bor her må tåle at de bor i byen. Byen har lys, sier hun.

Naboene på Nygård i Bergen mener at disse lysene ikke var «som bestilt».

– Flytter du til Times Square, vet du hva du flytter til. Vi har flyttet til nedre Nygård. Det har vært et rolig område, men nå fargelegger denne skjermen alt. Alt preges av akkurat den, sier Skjeggestad.

Eiendomssjef

Eiendomssjef for Media City Bergen, Svein Ove Søreide, synes det er trist at naboene er misfornøyde. Han forteller at skjermen er godkjent av bygningsetaten i Bergen kommune, og opprinnelig skulle vært to etasjer høyere.

– Vi vil gjerne høre fra naboene hvis de føler seg negativt berørt. Det er lurt å snakke med oss før de lager protester til kommunen også videre. Men kommunen har godkjent det, sier Søreide.

De neste ukene vil Media City-ledelsen teste ut forskjellige lysstyrker. Det vil være mest sannsynlig på dagtid, og tror naboene vil merke minimalt til lyset på ettermiddag og kveldstid. Da vil lyset bli dempet.

– Jeg tror vi har truffet nå. Det er riktig størrelse og den er skarp, sier Søreide.

Dempet lys på kveldstid er ikke godt nok for naboene. De har klaget til helsevernetaten i Bergen kommune.

– Vi vil ha den helt vekk. Den har ingenting der å gjøre, sier Grethe Unstad.

– Burde ikke dere ha oppdaget dette og protestert før det kom så langt som dette?

– Jo, det skulle vi helst ha gjort. Men vi er ikke direkte naboer til disse, og dermed ikke fått nabovarsel. Antakelig har det vært lagt ut offentlig ettersyn i forbindelse med byggesaken, men den har vi ikke sett, sier Skjeggestad.