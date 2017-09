Dette raset kosta vegvesenet 100 millionar

Om kvelden 27. april i fjor forsvann nesten 200 meter av riksveg 13 ut i Granvinsvatnet.

Store anleggsmaskiner, eit busskur og store jordstykke blei skylt på vatnet ved Holven medan det blei utført anleggsarbeid på ein 4,6 kilometer lang vegstrekning. Statens vegvesen var i ferd med å byggja opp riksvegen med tunnelmassar for å sikra han mot 200-årsflaum.

I staden gjekk nesten 200 meter med riksveg på vatnet. Jordmassane seig i fleire dagar og fleire bustadhus blei evakuerte.

STORE KREFTER: Det var dramatisk då dei utfylte tunnelmassane rasa ut medan Statens Vegvesen arbeidde med utbetring av vegen.

Krass kritikk

Ein uavhengig granskingsrapport slo i juni fast at anleggsarbeidet på strekkja var den utløysande årsaka til utglidinga.

Rapporten kritiserer vegvesenet for å ha gjort dårlege vurderingar og for å ha basert stabiliseringstiltak på antakingar i staden for analysar.

– Me beklagar sterkt hendinga, sa Kjartan Hove, prosjektdirektør i Statens vegvesen Region vest, den gongen.

DYR REPARASJON: Enorme sylindarar, såkalla cellespunting, måtte til for å sikra staden der massane rasa ut i Granvinsvatnet. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Føremålet med anleggsarbeidet var Jobergtunnelen, som skal føra trafikken på riksveg 13 forbi det skredutsette Joberget og forbi flaskekorken på Øvre Vassenden.

Opnar litt på overtid

Tunnelen skulle stått klar i sommar, men først no opnar han, ganske nøyaktig to år etter at arbeidet starta.

– Me var eigentleg klare i juni, men det har vore ein del styr med å få på plass sikkerheitsgodkjenning og naudnett, seier prosjektleiar Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen.

OMSIDER KLAR: Jobergtunnelen blir i dag opna for trafikk. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Tunnelen er ein del av Vossapakko og var i utgangspunkta kostnadsrekna til 467 millionar kroner. No er han vorten 100 millionar kroner dyrare.

– Dette er ein totalsprekk. Men om ein ser vekk frå utgiftene frå utglidinga, trur eg me er innanfor, seier prosjektleiar Lars Magnar Røneid.

I statsbudsjettet for 2017 la regjeringa inn ekstra pengar på grunn av masseutglidinga – først 144 millionar og deretter ytterlegare 25 millionar kroner.

No er fasiten klar. Utglidinga kostar mindre enn det regjeringa hadde sett av, men vegvesenet må betala dyrt for eigne feil: Hundre millionar kroner.

PROSJEKTLEIAR: Lars Magnar Røneid. Foto: Tale Hauso / NRK

– Det har mykje på grunn av utglidinga i Granvinsvatnet, som kosta oss om lag hundre millionar.

Forsiktig åpningsjubel

Fredag blir det ei enkel markering ved ordførar Granvin-ordførar Ingebjørg Winjum. Ho er glad den rasutsette og trafikkfarlege strekninga blir nøytralisert.

– Det er kanskje først og fremst kjekt for dei som bur kloss i riksvegen og som no får trafikken på avstand. Det har vore både uhell og stadige nestenulukker, så dette betyr mykje. I tillegg skal det bli godt å sleppa det rasutsette Joberget, seier Winjum.

FEST I STILLE SVING: Dagfinn Haugen planla i 2015 langbordfest for å feira at trafikken gjennom grenda forsvinn. Foto: Tale Hauso / NRK

I 2015 besøkte NRK Dagfinn Haugen, som i årevis har levd med trafikkstøy og nestenulukker like utanfor stoveveggen.

– Me har snakka med naboane om å laga til ein fest, med langbord midt i svingen, sa Dagfinn Haugen den gongen.