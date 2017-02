Det Morten trodde var influensa, viste seg å være tuberkulose

– Jeg hadde følt meg dårlig i flere uker. En dag sa konen min at jeg var blå på leppene, og at jeg måtte oppsøke hjelp, sier Morten Prante.

Det han trodde var influensa, viste seg å være langt mer alvorlig. Etter mer enn to uker med testing på Haukeland universitetssjukehus kom konklusjonen: Prante hadde tuberkulose.

– Da de fant det ut lå jeg på intensivavdelingen. Jeg var så sliten at jeg bare orket å konsentrerte meg om å ikke gi opp. Jeg hadde ingen krefter, og hadde tatt av 15 kilo på kort tid, sier han.

Da legene satt i gang behandlingen, var Prante så syk at de fryktet at han ikke ville klare seg. Det skjedde like før han skulle bli far for tredje gang.

Tuberkulose Ekspandér faktaboks I 2016 behandlet Haukeland universitetssjukehus rundt 30 personer for aktiv tuberkulosesykdom. I tillegg fikk rundt 70 pasienter forebyggende behandling. Tuberkulose krever svært langvarig behandling, minimum 6 måneder. Behandlingen kan ta opp mot to år dersom pasienten er smittet med bakterier som er motstandsdyktige (resistente) mot de vanligste medikamentene. Av alle som blir smittet av tuberkulose, er det bare mellom fem og ti prosent som blir syke. Det blir antatt at to milliarder mennesker, som utgjør rundt en tredjedel av verdens befolkning, er smittet av tuberkulose. I Noreg blir det meldt om mellom 350–400 nye tilfeller av tuberkulose hvert år. Forekomsten av tuberkulose i Norge har økt de siste 20 årene. Norskfødte pasienter med tuberkulose er stort sett eldre personer som ble smittet den gangen tuberkulose var vanlig i Norge, og som utvikler sykdom når de blir eldre og svekket. Kilde: Haukeland universitetssjukehus

Vanskelig å oppdage

– I Norge er tuberkulose en så sjelden sykdom at det ofte er vanskelig å tenke at det kan være det. Men det forekommer fortsatt, sier overlege Bjørn Blomberg ved Haukeland universitetssjukehus. Han behandlet Prante.

Hvert år får omtrent 400 personer påvist tuberkulose i Norge. Antallet har økt noe de siste tjue årene. Det skyldes hovedsakelig at flere reiser mye og at det er mer innvandring, forteller overlegen.

– Tuberkulose regnes som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Når en person med lungetuberkulose hoster, kan folk i nærheten bli smittet, sier Blomberg.

KUNNSKAP: Overlege Bjørn Blomberg sier at det er avgjørende at en pasient fullfører hele behandlingen for tuberkulose, for å bli frisk. Foto: Johanna Husebye / NRK

Han understreker at tuberkulose ikke er vanlig i Norge, og at man i utgangspunktet ikke skal være bekymret for sykdommen.

– Det er helsepersonell som må være bevisste på tuberkulose. De vanligste symptomene er vekttap, feber og sterk hoste.

Ble frisk

Morten Prante forteller at han ble lettet da legene endelig fant ut hva som feilet han.

– Fra behandlingen begynte, tok det ganske kort tid før jeg begynte å bli bedre. Etter mange dager med behandling, noen av dem på isolat, fikk jeg dra hjem. Og jeg kom ut av sykehuset før sønnen vår ble født, sier han.

Legene vet fortsatt ikke hvordan Prante fikk sykdommen.

– Jeg har sannsynligvis blitt smittet av noen en gang i barndommen. Og så ga sykdommen utslag nå i voksen alder.

TILBAKE PÅ SYKEHUSET: Morten Prante møter ansatte på sykehuset under fagdagen om tuberkulose denne uken. Foto: Johanna Husebye / NRK

Krever lang behandling

Fra 1890 til 1960 døde rundt 250.000 av tuberkulose i Norge. Globalt tar sykdommen fortsatt mange liv.

– Når vi først har gitt diagnosen, er behandlingen ganske enkel. Man bruker fire ulike medikamenter. De må man ta daglig i minst seks måneder for å bli frisk, sier overlege Blomberg.

I dag er Prante ofte med når overleve Blomberg underviser medisinstudenter om tuberkulose.

– Det er fint om det som skjedde med meg kan hjelpe andre, sier trebarnsfaren.