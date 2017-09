Den overskyede himmelen har ikke lagt noen demper på avslutningen av sykkel-VM.

Publikum har alldeles ikke sviktet denne dagen heller.

I løypene finner man lykkelige mennesker fra hele verden i skjønn forening.

Satte uoffisiell verdensrekord

Bak Sartor senter på Straume på Sotra skjedde det også noe litt utenom det vanlige denne søndagen.

Der foregikk det nemlig et noe utradisjonelt verdensrekordforsøk. En stor gjeng med vikinger hadde samlet seg langs løypen for å heie frem syklistene.

Målet var å sette rekord i antall vikinger på samme sted

– Dette er det kommunen som har dratt i gang, forteller Joakim Rasdal.

Da de talte opp i ettertid viste det seg at 265 vikinger hadde funnet veien til Sotra denne dagen. Dette skal ifølge vikingene selv være ny verdensrekord.

VIL SETTE NY REKORD: På Straume hadde denne gjengen samlet seg i et uoffisielt verdensrekordforsøk i antall vikinger. Foto: Christian Lura / NRK

Kommunen er fornøyd

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) er svært fornøyd den siste dagen av sykkel-VM.

Han forteller at kommunen hadde tre mål i forkant av arrangementet.

– Vi ville legge til rette for et godt sportslig arrangement, skape en folkefest og gjennomføre alt på en trygg måte. Jeg vil si vi har klart alle tre målene, sier han.

FORNØYD: Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup, er fornøyd med måten arrangementet har blitt gjennomført på. Foto: Christian Lura / NRK

– Byen er snudd på hodet

Solveig Damminger har fått med seg flere dager av sykkel-VM. Hun synes stemningen i Bergen de siste dagene nesten har vært gøyere enn selve sykkelrittene.

– Det er vanvittig mange folk her, alle er glade og det er kjekt å være her. Dette er noe man ikke kan oppleve gjennom TV-skjermen. Jeg er her for å få med meg folkelivet, ikke nødvendigvis for å se på dem som sykler.

Hun synes det er viktig å få med seg et slikt arrangement.

– Det er jo denne ene gangen i livet. Byen er snudd på hodet, men det er veldig gøy, sier hun.

FÅR MED SEG FOLKELIVET: Solveig Damminger og datteren Julia synes i grunn det er kjekkere å oppleve stemningen enn å se på sykling. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Skyss setter alle kluter til

Det er så mange mennesker som vil inn til sentrum at Skyss er nødt til å sette inn flere avganger i tillegg til de allerede oppsatte shuttlebussene.

I Åsane stod det i ettermiddag enorme folkemasser på terminalen, og hele 15 busser ekstra forsøker å ta unna mengdene.

– Vi har satt inn alle tilgjengelige ressurser, men det er svært mange som vil inn til sentrum, så folk må nok forberede seg på litt ekstra ventetid, sier pressekontakt i Skyss, Camilla Berntzen.