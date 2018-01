Det hele startet som kantineprat – nå har de holdt på i 15 år

Det hele startet da Finn Tokvam flyttet til Bergen ved tusenårsskiftet. Der ble han det han selv kaller «løsarbeider i NRK», med oppdrag for blant annet Norgesglasset. I kantinen møtte han Bård Ose.

– I hver lunsj ble vi sittende og prate. sier Finn Tokvam.

– Bård kom med den ene anekdoten etter den andre. Som for eksempel at i dag må vi ha oss en kakebit Finn for det er jo 37 år siden Jerry Lee Lewis ble skilt fra kusinen sin!

Ledig sendetid

Finn fikk beskjed om at det ville bli ledig sendetid lørdag ettermiddag mellom klokken 13.30 og 14 på P1. Spørsmålet var om han hadde noe forslag til et program?

Da tok han kontakt med Bård for å høre om de ikke skulle forsøke å få til et program der de kunne snakke om og spille musikk.

Resultatet ble programmet P.I.L.S., eller som det heter i fullversjon: Populærmusikk ispedd litt sladder.

GODE VENNER: De to får stadig nye ideer. Dette bildet er tatt for noen år siden. Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Evig oppkomme av ideer

De to er langt ifra å gå tom for ideer til nye programmer.

– Det rare er jo at idet vi setter i studio for å lage et program så dukker de opp, sier Bård Ose.

– Den første skriveblokken vi fylte ut for 15 år siden er fortsatt ikke tom. Hele tiden dukker det opp nye ideer.

Mange reaksjoner

Mange lyttere elsker P.I.L.S. Det får de to ofte merke når de er ute for eksempel for å handle.

– Befinner jeg meg i en butikk og prater så blir jeg gjenkjent på stemmen. Er det du som er P. I. L. S? Det er en vanlig kommentar, sier Bård Ose.

Finn Tokvam har likevel kanskje den beste historien:

– Jeg satt og snakket med noen venner på utestedet Wesselstuen i Bergen. Da snur en dame seg. Hun kjenner tydeligvis igjen stemmen fra radioen og sier at når du snakker får jeg lyst på graut!

Bok og direkte

I flere år laget de to også liveutgaver av P.I.L.S. i forbindelse med arrangementet Bergenfest. En egen bok er det også blitt med gode historier. I den forbindelse var de rundt i bokhandlere landet rundt for å promotere den.

– Det var kanskje da jeg for alvor forstod at vi har holdt på noen år med programmet, sier Finn Tokvam

– En rundt 20 år gammel jente kom nemlig bort til oss. Hun fortalte at da hun var liten og skulle på ferie så måtte mamma og pappa alltid kjøre om lørdagen slik at de kunne høre programmet vårt i bilen!