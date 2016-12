I løpet av en sekstimersperiode fredag kveld var det ventet 50 millimeter nedbør i midtre deler av Hordaland, Sunnhordland og nord i Rogaland.

– Dette er betydelig, for å si det forsiktig, sa regionsjef Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE sendte ut varsel om flom for Vestlandet, Trøndelag og Nordland.

Og det ble vått, slår meteorologene fast nyttårasaften. På Gullfjellet like utenfor Bergen kom det 93,7 millimeter nedbør. Neste på listen er Myrkdalen. Der falt det 87.9 millimeter regn.

Brigt Samdal, Regionsjef Vest NVE Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Skapte problemer

Vannet trengte inn flere steder og Jernbaneverket økte sin beredskap på Bergensbanen mellom Voss og Arna. Radiosignalet var ute flere steder.

Nedbøren har skapte problemer i indre Hordaland. På Dale var det store mengder vann i kjelleren på Coop Prix. Like etter at brannvesenet fikk kontroll der, rykket de ut til en blomsterbutikk like i nærheten, som også slet med store vannmengder.

På Voss var brannvesenet på Skulstadmo for å lense vann fra en kjeller i en enebolig.

– Vi er forberedt på at det kan bli en del oversvømmelser og ras rundt omkring. Anbefalingen vår er at folk sjekker at alt av sluker og slikt på eiendommene er åpent, slik at det ikke blir unødig opphoping av vann, sier varabrannsjef i Bergen, Leif Linde.

Trafikk- og radioproblemer

Jernbaneverket økte beredskapen på Bergensbanen mellom Voss og Arna på grunn av flomvarselet.

– Vi følger situasjonen ekstra nøye på Bergensbanen øst for høyfjellet. Vi har flomvarsel i området Dale, Stanghelle og Vaksdal som gjør at vi skjerper beredskapen, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket.

På E 16 mellom Voss og Trengereid var det redusert fremkommelighet som følge av vann i veibanen, opplyser Statens vegvesen.

På samme vei ved Tvindefossen kom vannet ut i veien. Statens vegvesen sa de fryktet at det kunne gå et ras på stedet.

– Det er litt stein i veibanen som vannet har tatt med seg. Entreprenør er på stedet og hjullaster er på vei. Det går an å passere, sa trafikkoperatør Ken Ove Holm fredag ettermiddag.

Dab og FM-nettet nede

Radiostasjoner fungerte ikke fredag, hverken på Dab eller FM i indre deler av Hordaland, opplyser Norkring til NRK. Sendere og signal var ute i både Odda, Voss og Kvam. Det er senderne på Kvamsøy, Hjelle og Lønahorgi som er nede.

Ifølge Avisa Hordaland var også digitalt fjernsynssignal ute på Voss og i Hardanger som følge av strømbrudd i en av senderne.