Desse vil bli fylkesmann i det nye vestlandsfylket

Søknadsfristen til embetet som fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane gjekk ut 6. april 2017. Fylkesmannsembeta i Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått saman frå 1. januar 2019.

Ei kvinne og fem menn har søkt. Begge dei noverande fylkesmennene i vestlandsfylka har søkt på jobben. Det same har stortingsrepresentantane Geirmund Hagesæter (Frp) og Halleraker (H).

Desse har søkt på embetet som fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane:

Thorbjørn Gaarder, 61 år, Oslo. Yrke: Chief credit officer

Lars Sponheim, 59 år, Ulvik. Yrke: Fylkesmann

Øyvind Urheim Halleraker, 65 år, Bømlø. Yrke: Stortingsrepresentant

Anne Karin Hamre, 51 år, Sogndal. Yrke: Fylkesmann

Vegard Hunderi, 36 år, Oslo. Yrke: Prosjektcontroller

Gjermund Hagesæter, 56 år, Bergen. Yrke: Stortingsrepresentant

Det er enno ikkje klart kor den nye fylkesmannen skal ha hovudsete. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) har heile vegen vore klar på at Fylkesmannen må leggjast til Leikanger, i tråd med det fylka er samde om i intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka.