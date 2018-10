Derfor er Brann-RBK den store klassikeren

Det er aldri kjedelig når Bergen og Trondheim barker sammen i fotballkamp. Ære betyr minst like mye som poeng, og oppgjørene mellom de to regnes som den virkelig store klassikeren i norsk fotball.

– Det er jo liksom de to, da. Du må ha med Brann og Rosenborg for at det skal være noe. De har en helt spesiell appell og lidenskapen rundt lagene er enorm. De er lokomotivene i norsk fotball, sier NRKs mangeårige fotballkommentator, Arne Scheie.

CUPDRAMA: Thorstein Helstad mot Erik Hoftun i cupfinalen 1999, som RBK vant 2-0. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Helstad: – Stas å klå Rosenborg

– RBK har vært flaggskipet de siste tiårene. Da er det jo litt ekstra stas å klå dem, sier Thorstein Helstad.

41-åringen fra Hedmark tok i 2006 både gull med Rosenborg og sølv med Brann, etter at han byttet klubb midt i sesongen.

Året etter ble han toppscorer for Brann da bergenslaget endelig tok seriegull igjen .

– Dette er hovedkampene i sesongen for begge lag. Det er alltid masse trøkk og begge byene bryr seg om det som skjer, sier Helstad.

– I tillegg er det litt munnhuggeri, og det har vært noen overganger mellom klubbene som har gitt store oppslag i pressen.

GULLJUBEL: Solli og Bengt Sæternes (skjult) jubler for enda en Helstad-scoring for Brann i 2007. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Omdiskuterte overganger

Overgangene til Trond Egil Soltvedt (1995) og Azar Karadas (2002) trigget mange vonde følelser for Brann-fansen.

KONTROVERSIELL: Azar Karadas i RBK-drakt mot Brann i 2004. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sett med trønderske øyne var det kanskje hardest å svelge at Jan Gunnar Solli gikk til Brann i 2007.

Allerede samme år var han med på å snyte gamleklubben for gull.

– Gullet med Brann er et av mine desidert største øyeblikk, sier Solli.

– Det var tyrkiske tilstander i Bergen, med full fest i gatene og folk som hang ut av bilene.

SAMMEN I HVITT: Helstad og Solli jubler etter at et Solli-innlegg på komisk vis ble rotet i mål av greske Olympiakos i Champions League i 2005. Foto: THANASSIS STAVRAKIS / AP

Solli heier på Brann

37-åringen er for tiden aktuell som deltaker i «Skal vi danse» på TV 2.

Men på søndag er det fotball på tv som gjelder.

Da heier Solli på Brann.

– Branns Daniel Braaten er en av mine beste venner. Vi vant gull sammen i Rosenborg, men den feiringen hadde ikke samme gløden. Jeg unner Daniel å ta gull i Bergen og få oppleve det samme som jeg fikk, sier Solli.

TROR PÅ BRANN: Arne Scheie mener Brann er gode nok for gull, men sier det krever seier over Rosenborg på Brann Stadion søndag. Foto: NRK

– God stemning

Alle tre mener Brann har en god mulighet til å kapre gullet i år.

Scheie fremhever at Rosenborg på papiret har vanskeligere motstand i sesongens tre siste kamper: Odd, Start og Bodø/Glimt.

Brann møter Strømsgodset, Kristiansund og Odd.

– Vinner Brann på søndag, kan det gå deres vei. For Rosenborg vil det garantert bli tøft mot Bodø/Glimt i siste serierunde, et lag som kjemper for å unngå nedrykk, sier Scheie.

Fem kamper vi aldri glemmer:

1993, Lerkendal: Verken bergensere eller trønderne trodde sine egne øyne da Brann gikk ut i hundre og tok ledelsen ved Kaj Eskelinen etter 20 minutter. 70 minutter senere stod det hele 0-4 på resultattavlen. Men Rosenborg vant som vanlig serien likevel.

Verken bergensere eller trønderne trodde sine egne øyne da Brann gikk ut i hundre og tok ledelsen ved Kaj Eskelinen etter 20 minutter. 70 minutter senere stod det hele 0-4 på resultattavlen. Men Rosenborg vant som vanlig serien likevel. 1995, Ullevål stadion (cupfinale) : Dommeren var det store samtaleemnet. Brann-spiss Eivind Karlsbakk fikk sitt andre gule kort og ble utvist etter 29 minutter, da dommeren mente han prøvde å filme seg til straffespark. Etter kampen, som endte 1-1, valgte NFF oppsiktsvekkende å stryke Karlsbakks karantene, slik at han fikk spille i omkampen. Den vant Rosenborg 3-1.

: Dommeren var det store samtaleemnet. Brann-spiss Eivind Karlsbakk fikk sitt andre gule kort og ble utvist etter 29 minutter, da dommeren mente han prøvde å filme seg til straffespark. Etter kampen, som endte 1-1, valgte NFF oppsiktsvekkende å stryke Karlsbakks karantene, slik at han fikk spille i omkampen. Den vant Rosenborg 3-1. 1996, Lerkendal: Rosenborg satte rekord da de nedsablet Brann hele 10-0 hjemme på eget gress. Skammen i Bergen ble ytterligere forsterket av at trønderne hadde vunnet 9-0 over Brann i tilsvarende kamp bare to år tidligere.

Rosenborg satte rekord da de nedsablet Brann hele 10-0 hjemme på eget gress. Skammen i Bergen ble ytterligere forsterket av at trønderne hadde vunnet 9-0 over Brann i tilsvarende kamp bare to år tidligere. 2006, Brann Stadion : For en gangs skyld skikkelig gullkamp og seriefinale i tredje siste serierunde. Brann måtte vinne for å ha sjanse til å ta gullet, men Rosenborg malte bergenserne i senk, vant 3-1 og feiret gullmedaljen foran tomme tribuner i Bergen.

: For en gangs skyld skikkelig gullkamp og seriefinale i tredje siste serierunde. Brann måtte vinne for å ha sjanse til å ta gullet, men Rosenborg malte bergenserne i senk, vant 3-1 og feiret gullmedaljen foran tomme tribuner i Bergen. 2011, Lerkendal: Kim Ojo og Rodolph Austin inntok hovedrollene da Brann sjokkerte RBK på trøndersk gress. De røde ga seg ikke før de hadde hamret inn seks mål bak en fortvilt keeper Daniel Örlund. Noen trøstemål på slutten gjorde at det bare ble tremålstap for Rosenborg. Sluttresultat: 3-6!