Denne målestasjonen er ikke godkjent – Voss kan gå glipp av rekordmåling

I dag er varmerekorden for Voss og Hordaland på 34,1 grader. Fredag kan temperaturen komme til å bli enda høyere. Da er det trist at en rekordmåling på Vossevangen ikke vil kunne godkjennes.

– Problemet er et område med asfalt som er plassert veldig nært måleren, sier statsmeteorolog Haldis Berge ved Værvarslinga på Vestlandet.

Asfalten blir svært varm i sterkt solskinn. Det kan føre til at måleren viser høyere temperatur enn den egentlig skal vise.

ASFALT PROBLEMET PÅ VOSSEVANGEN: Haldis Berge er statsmeteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet. Foto: Marit Hommedal

Les også: Asfaltering kan ha vært med på å påvirke rekordtemperatur i mai

– Svært kjedelig

– Det er jo svært kjedelig at vi ikke kan stole på temperaturmålingene ved målestasjonene våre.

Temperaturene i Hordaland er ventet å stige til både mer enn 33 og 34 grader fredag. Høyest vil temperaturen bli utpå ettermiddagen.

– Om ikke en ny varmerekord på Vossevangen vil kunne godkjennes, kan det fort bli satt varmerekord andre steder i fylket, sier Haldis Berge.

Varmt over hele landet

Det er ikke bare i Hordaland varmerekorden vil kunne ryke. Også ellers i Sør-Norge er det ventet svært høye temperaturer. Slik er varmerekordene i dag:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trolig tropenatt

Varmen fredag vil holde seg også utover natt til lørdag. Det betyr trolig tropenatt, det vil si temperaturer over 20 grader gjennom natten.

– Det er varslet østavind. Det gjør at den kalde sjøluften trolig vil holde seg borte fra kysten, sier statsmeteorolog, Lars Andreas Selberg ved Vævarslinga på Vestlandet.

– I Bergen ser det for eksempel ut til at temperaturen skal holde seg godt over 20 grader natt til lørdag.

Les også: Flere steder kan få 34 grader

Sterk vind fra lørdag

Lørdag er det ventet vindøkning. I fjellet i Sør-Norge kan vinden komme opp i både stiv- og sterk kuling på de øverste toppene. Også ytterst på kysten vil det blåse stiv kuling.

På ettermiddagen kan det også danne seg lokale regnbyger med torden.

– Søndag vil det klarne opp igjen med forholdsvis bra vær, sier Lars Andreas Selberg.