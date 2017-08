Denne byen er i ferd med å oppleve den våteste sommeren siden målingene startet i 1903

Først kan imidlertid bergenserne kose seg med to solrike dager, lørdag og søndag. Fra mandag kan imidlertid paraply, regnjakke og sjøstøvler finnes frem igjen.

– Det kommer et lavtrykk inn i Norskehavet. Det er synonymt med mer nedbør på Vestlandet, sier vakthavende statsmeteorolog Tone Christin Taule ved Meteorologisk institutt i Bergen til NRK.

810 millimeter

Fortsatt mangler det 75 millimeter nedbør på rekorden. De må komme innen torsdag morgen 31. august, som er tidspunktet for når man slutter å måle.

BERGEN PÅ SITT VERSTE ELLER BESTE: Det har vært mange slike dager i byen denne sommeren. Foto: Jill / Flickr

Da den forrige rekorden ble satt i 1964 regnet det 810 millimeter i løpet av de tre sommermånedene, juni, juli og august i «byen mellom de syv fjell».

– Det er en mulighet, for det er ventet mye nedbør i byen tirsdag og onsdag, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen ved Storm til TV2.

Regn hver dag i juni

Uansett har Bergen allerede sikret seg en ny nedbørsrekord denne sommeren. I juni regnet det hver eneste dag i byen. Med det røk en rekord fra 1952.

Blant annet førte dette til en søkkvåt utgave av Bergens største musikkfestival, Bergenfest.

REKORDVÅT JUNI: Slik opplevde mange musikkfestivalen Bergenfest. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Problemer for bøndene

Også bøndene rammes av de store nedbørsmengdene. Våte marker og jorder fungerer dårlig sammen med traktorer og tunge maskiner. Mange benytter seg av to solskinnsdager nå i helgen for å få andreslåtten i hus før regnet starter på nytt. En av dem er Bodhild Fjelltveit på Kalandseidet i Bergen:

– Nå har vi hevet oss rundt. Vi har fått på slåtteutstyret og håper å klare å berge det lille av gress som finnes slik at vi har fôr til dyrene til vinteren.

– For oss som er bønder her på Vestlandet har alt regnet denne sommeren ført til at vi fikk en førsteslått som var svært sein. Vi har heller ikke klart å komme i gang med andreslåtten. Samtidig fører all nedbøren til at kvaliteten på gresset er heller dårlig, sier Fjelltveit til NRK.

– Gresset råtner rett og slett på rot når det blir stående for lenge i vann.