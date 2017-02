Denne babyvesten skal redde liv i heile verda

– Dette er informasjon det har vore vanskeleg for oss å få tak i tidlegare, seier Mariann Bentsen.

Barnelegen ved Haukeland universitetssjukehus peikar på ein dataskjerm som viser utslag frå andedrag. I trillesenga ved sidan av ligg ein for tidleg føydd baby med ein ullvest rundt seg. Vesten er full av magnetband som målar pusten i den vesle kroppen.

Les òg: 2 av 3 for tidleg fødde barn får store helseplager seinare i livet

– På denne måten kan vi kartlegge pustemønsteret til barnet. Det gir oss òg informasjon om lungene sitt volum og korleis luftstraumen er, seier Bentsen.

PUSTEMØNSTER: – Blå viser volumet per tid, den raude viser luftstraumen per tid. Slik finn vi ut korleis barnet pustar, seier Mariann Bentsen ved barneavdelinga på Haukseland. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Tidlegare har ein mangla teknologi for å overvake pusten til premature barn, der lungene ofte ikkje er ferdig utvikla.

For å unngå å legge barnet i kuvøse har forskarar i Bergen utvikla vesten, som gjer at ein kan måle pusten utan at det skapar ubehag for barna.

Store selskap er interessert

– I lang tid har både nyføyddlegar og forskarar etterspurt denne type målemetode, seier Bentsen.

Ho tek doktorgrad på den nye teknologien, og har stor tru på den.

Les òg: Større risiko for tidlig død

Vestane vert produsert på Janusfabrikken på Espeland i Arna, ei stor lokal ullbedrift som har drive tekstilproduksjon sidan 1895.

MÅLER PUST: Ullvesten er full av elektronikk, som overvaker pusten til premature babyar. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Etter kvart har pustevesten blitt testa på sjukehus i Norge og i England. No kan den bli vanlege på sjukehus verda rundt.

– Vi er no i diskusjon med fleire store aktørar, og håpar å ha ein avtale på plass innan sommaren, fortel Øivind Enger i selskapet Sarsia.

Brukt mange millionar

Dei har investert fleire titals millionar i utviklinga av produktet som vert kalla Volusense Smart Vest.

I DISKUSJON: Øiving Enger i selskapet Sarsia er no i dialog med fleire store aktørar i utlandet om vesten. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Vi har brukt over ti år på å utvikle plagget, fortel Enger.

Utviklinga i vesten har skjedd i nært samarbeid med legar og sjukepleiarar ved barneklinikken på Haukeland, og har kosta fleire titals millionar kroner.

Les òg: Tvillingenes aller første flyttesjau

– Haukeland har vore med oss nesten heile tida, og har vore heilt avgjerande for at dette har gått framover. Dei har vore kanskje vår viktigaste ressurs, seier Enger.