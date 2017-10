Den norske stavkirken endte opp i Polen

På 1100-tallet ble det reist en stavkirke i Vang i Valdres. Den sto der i hundrevis av år og speilte seg i Vangsmjøsa. Men med hundreårene ble den stadig mindre verdsatt.

– Myndighetene i Norge syntes dette var noe gammelt røl, sier prost i Valdres Carl Philip Wiesser.

Ofte solgt som tømmer

Mange stavkirker forsvant etter middelalderen. De fleste ble solgt stykkevis og delt som tømmer.

Men kirken i Valdres skulle få en annen skjebne: Bergenskunstneren og landskapsmaleren J.C. Dahl engasjerte seg sterkt i bevaringen av stavkirkene.

– Da kirken ble lagt på ut på auksjon, bød han 80 spesidaler og fikk tilslaget, forteller Weisser.

Dahl prøvde å få den satt opp igjen i Slottsparken i Oslo. Men øvrigheten var lite interessert. Og som professor ved kunstakademiet i Dresden hadde Dahl lite bruk for en stavkirke.

– Han sendte brev til Oslo og mente at det måtte være flott. Men verken i Oslo eller Bergen ville noen overta, sier Weisser.

En fremtidig konge overtok

Til slutt ble det han som skulle bli kong Friedrich Wilhelm IV av Preussen, som overtok kirken.

– Han ville sette den opp utenfor Berlin. Der hadde han en samling med slike «rare hus», og mente denne stavkirken ville passe inn der, sier han.

TESTER VEIEN: Johannes Opheim tester den bratte veien de fraktet stavkirken ned i 1841. Foto: Halvor Folgerø / NRK

Men det ble en arbeidskrevende jobb det hele. I september 1841 - etter nøye oppmåling av kirken var de klare for tidenes flyttesjau. Den gikk med hest og kjerre over Filefjell, ned den bratte og svingete Vindhellavegen og til Lærdal.

– Det var litt av en jobb, ikke i nærheten av de to stokkene jeg har bak hesten her, sier Johannes Opheim. Han tester løypen med to tømmerstokker bak, stokker bare halvparten så lange som de i 1841.

– Det er klart at når de kom med lass helt fra Valdres så var det et stort og tung lass. Jeg er imponert, sier Opheim.

Bryllup i Polen

Etter det var det to måneder med båt på havet og til Berlin. Men den ble ikke værende der slik planen var. For en grevinne ønsket å få den til landsbyen Karpacz som den gang var prøyssisk. De trengte en kirke der, mente hun.

Det passet kongen bra å få en protestantisk kirke i et katolske området.

BRYLLUP: Christian Solheim og Victoria Vilming valgte å gifte seg i den gamle norske stavkirken i Polen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Nå er det ikke mulig for katolske par å gifte seg i denne kirken lengre, men det kan norske par. Så Christian Solheim og Victoria Vilming valgte det.

Vi tenkte; en norsk stavkirke i Polen, det må bli den, sier Vilming.