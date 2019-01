Den Nationale Scene saksøkes etter «Arv og miljø»

Det er advokatfirmaet Elden som har fremmet søksmålet på vegne av Inger Hjorth og hennes avdøde ektemann.

I et brev antyder advokatfirmaet et erstatningsbeløp på rundt 250.000 kroner per fornærmet. Det blir også antydet at andre i Hjorth-familien kan komme til å kreve erstatning.

Familiens advokat har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Omdiskutert

Det var Bergensavisen som først skrev om saken. Teaterstykket «Arv og Miljø» bygger på boken av samme navn skrevet av Vigdis Hjorth. I vinter har det gått som teaterstykke på DNS i Bergen, til gode kritikker og fulle hus.

Boken har vært omdiskutert. Familien mener forfatteren utleverer sin egen familie, og at faren feilaktig blir anklaget for seksuelle overgrep.

Andre peker på at Vigdis Hjorth bruker egne erfaringer til å skrive en generell bok om familier som går i oppløsning.

Avviser kravet

Den Nationale Scene avviser kravet om erstatning. Det sier teatersjef Agnete Haaland til NRK.

– Vår forestilling var en dramatisering av romanen «Arv og miljø». Dette er en kunstnerisk behandling av et tema som er av allmenngyldig karakter. Det er ingen tekst i teaterstykket som ikke er hentet fra romanen, og det er ingenting ved verket som utgir seg for å være noe annet enn fiksjon.

– Den selvbiografiske tolkningen er nettopp en tolkning, og den står ikke teatret inne for, sier Haaland.

KUNSTNERISK FRIHET: Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene avviser kravet fra Inger Hjorth. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Kontroversiell

Hjorths bok var kontroversiell før den ble lansert. Vigdis Hjorths søster, Helga Hjorth, henvendte seg til forlaget Cappelen Damm for å be dem gjøre endringer i «Arv og Miljø» før boken kom ut. Dette ble avvist. Helga Hjorth svarte i stedet med å gi ut sin egen bok, «Fri Vilje». Den gir et helt annet inntrykk av Hjorth-familien.

Foreløpig har ikke familien ønsket å kommentere saken.