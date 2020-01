Den brannråka familien får 700.000

Onsdag klokka 10 har det kome inn 700.000 kroner på ein Spleis-aksjon som elevar i går oppretta etter branntragedien i Bergen laurdag. Pengane skal gå til ein far og to søner etter at mor og tre døtre mista livet etter husbrannen i Ytrebygda.