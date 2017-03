Deler av huset raste saman

Deler av huset der brannen i Østre Skostredet starta i natt raste saman i morgontimane. – Andre etasje og loft er rast saman. Røydykkarar melde om at huset byrja bevega på seg. Då valde eg å avslutta røydykkarinnsatsen i huset, og me gjekk me over til utvendig sløkking, seier bridageleiar Tom Berentsen.