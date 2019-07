Han tek ingen sjansar, der han løftar sykkelutstyr ut av ein bil, i 10 gradar og overskya vêr utanfor ein hall i Fana i Bergen.

– Ikkje la deg lure av vêret. Plutseleg kjem det ei bye, seier proffsyklist Odd Christian Eiking (24).

I frykt for sjukdom, skjer den siste hardøkta før Tour de France i skjul frå hausttemperaturane bergenssommaren så langt har å by på.

Inne i hallen, på det grå golvet under Eiking, ligg ein sveittepøl som veks og veks. Han køyrer hardt, og på ein skjerm kan han følgje med på kor mykje kraft han får i kvart tråkk.

Ein konsulent frå Olympiatoppen kjem med jamne mellomrom og stikk hol i øyra på Eiking, for å måle kor grensa for mjølkesyre går.

Alle detaljar skal vere på plass før avreise.

INNE: Eiking tek ingen sjansar før «Touren», og tek treninga innandørs. Her med sykkelkompis Dan Erik Hansen utanfor Fana Arena. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Skuffa i fjor

For to år sidan sykla askøyværingen Odd Christian Eiking for storlaget FDJ. Han bytta til belgiske Wanty Gobert, som er ranka lågare. Eit steg ned skulle føre Eiking eit steg opp i laghierarkiet, og det låg an til Tour-debut i fjor.

Slik gjekk det ikkje. Eiking blei vraka – og knust.

– Det var ei ganske kjip melding å få, særleg fordi eg trudde eg skulle få vere med, seier han.

SYKKEL-VM: Eiking viste seg fram under sykkel-VM i Bergen i 2017. Han vann «laksetrøya» for å vere mest offensive ryttar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etappesiger

Men no er det Eiking sin tur, som første hordalending nokon gong. Han er lova ei fri rolle, sjølv om han skal hjelpe kaptein Guillaume Martin når det er behov.

– Målet er å gjere det bra, å få resultat. Det er å markere seg og kjempe om etappesiger ein dag eller fleire, seier 24-åringen.

Og den norske jubelen kan kome tidleg. Eiking har allereie blinka seg ut tredje etappe som ein moglegheit.

Men å vinne ein etappe i Tour de France er vanskeleg. Berre fem nordmenn har gjort det. Og å gjere det som debutant, er sjeldan. Men Eiking håpar.

– Det er dette eg trenar for heile tida. Eg må gje noko tilbake til meg sjølv.

LAKTATTEST: Olav Aleksander Bu, konsulent hjå Olympiatoppen, testar for å sjå kor Eiking sin terskel for mjølkesyre ligg. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Stabil sesong

Denne sesongen har han mellom anna sykla klassikarane Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race og La Flèche Wallone – tre ritt der verdseliten stiller på startstreken.

I Catalonia rundt kom han på 15.-plass samanlagt, framfor verdsstjerner som Dan Martin og Giro d'Italia-vinnar Richard Carapaz.

– Eg har vore minst mogeleg sjuk og relativt stabil. Det likte dei, og då fekk eg vere med, seier Eiking.

Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen (alle UAE Team Emirates) og Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) stiller òg til start når første etappe går frå Brussel laurdag.