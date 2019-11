De brenner for å berge dyr fra «spøkelsesdøden»: – Dette er drapsmaskiner

Det er tidlig morgen på en av kaiene på Nordnes i Bergen. Folk fra Vest politidistrikt og Fiskeridirektoratet gjør seg klare for et viktig tokt.

Ikke langt fra Bergen har de fått melding om flere forlatte teiner.

KLARE FOR TOKT: F.v. Eli Merete Hagen, Rudi Iden og Olav Lekve fra Fiskeridirektoratet og Petter Hordenes fra sjøtjenesten i Vest politidistrikt. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Teinene har stått i sjøen i lang tid og samlet opp fisk og andre sjødyr.

– Det er rett og slett snakk om drapsmaskiner, sier Rudi Iden, inspektør i Fiskeridirektoratet.

JAKT: – Der ser jeg noen små korker, vi kan dra bort og sjekke der, sier Eli Merete Hagen til Olav Lekve. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Både levende og døde skalldyr og fisk

Vel fremme, like ved Ådnøyna i Lurefjorden i Lindås, begynner kontrollørene å hale opp den ene teinen etter den andre.

De fleste av dem er overgrodd av sjøvekster. Ifølge tipseren kan de har stått der i et års tid.

– DRAPSMASKINER: – Dette er drapsmaskiner 365 dager i året, sier Rudi Iden. Foto: ANDREAS JØRGENSEN / NRK

– Det er tragisk. Her er det både levende og døde dyr, konstaterer Iden.

Til slutt står 24 spøkelsesteiner på dekk. Teinene er beregnet på leppefisk, men ulike typer fisk og skalldyr er fanget der inne.

– Dessverre er dette noe vi ser nokså ofte, sier Iden og understreker at spøkelsesteiner er et økende problem.

MANGE TEINER: Olav Lekve bærer med seg nok en teine bak i båten. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Internasjonalt samarbeid

Nå blir det satt i verk et internasjonalt samarbeid for å komme problemet til livs. Norge er et av foregangslandene bak avtalen som ble signert i forrige uke.

Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner som jobber med å løse problemet med forlatt, tapt eller dumpet fiskeutstyr.

– Å forhindre at fiskeutstyr går tapt i sjøen, er viktig for arbeidet mot marin forsøpling og for bærekraftige fiskerier verden over, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

OVERGRODD: Tydelige tegn på at teinene har ligget lenge. – Det er flere mangler på teinene som blir beslaglagt. De er ikke merket med eiers kontaktinfo, og har stått veldig lenge. Mange har heller ikke riktige fluktåpninger, forteller Eli Merete Hagen. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Mørketall

Ingen vet akkurat hvor mange fiskeredskap som forsvinner i løpet av et år, men ifølge Havforskningsinstituttet forsvant om lag 14.500 hummerteiner i løpet av sesongen i 2017.

Selv om man har plikt til å rapportere inn tapte redskap, er trolig mørketallene store.

I vår ble 30 fulle, umerkede teiner beslaglagt i løpet av det fem dager under en kontroll langs vestlandskysten.

VIKTIG OPPGAVE: – Å fjerne spøkelsesteinene er høyt prioritert for Fiskeridirektoratet, sier Rudi Iden. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

– Meld ifra

Leppefiskteinene som ble funnet ved Mongstad denne uken var ikke meldt savnet.

– Om man mister teiner er det viktig å melde fra. Da kan vi iverksette tiltak for å finne dem igjen. Da unngår vi tragedier som dette, sier Eli Merete Hagen, inspektør i Fiskeridirektoratet.

Neste og siste stopp for teinene er politistasjonen.

– Teinene blir overlevert til politiet sammen med en anmeldelse. Eierne vil bli kontaktet og kan vente seg en bot, sier Hagen.

FANT 24 TEINER: De hadde blitt tipset om 30, men fant «bare» 24 teiner. – Jeg tror kanskje det er et tau vi ikke har funnet, sier Rudi Iden. Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Dette er spøkelsesfiske Ekspandér faktaboks Tapte fiskeredskap (garn, teiner, ruser) som fortsetter å fange og drepe marint liv.

Fiskeredskap kan ligge i havet å fiske i 10–15 år.

Når fiskene blir fanget i garnet, synker det til slutt ned til bunnen. Etter at fiskene dør og råtner, flyter garnet opp til havoverflaten igjen, der det fortsetter å fiske. Kilde: SNL.