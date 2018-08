Datainnbrot hos Bergen kommune – mistenker at personinfo til 35.000 er spreidd

Bergen kommune oppdaga måndag kveld eit «tryggleiksavvik» i skulane sin brukarportal «eFeide». Uvedkomande har fått tilgang til sensitive opplysingar om både elevar og tilsette, skriv kommunen i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Ifølge kommunen har uvedkomande kome seg inn i eit område i den elektroniske løysinga som berre eit fåtal administratorar har tilgang til.

Fekk tilgang til alle passord

Dermed fekk vedkomande tak i fødselsnummer, namn, adresse, kontaktinformasjon og passord til elevar og tilsette.

Kommunen fryktar at alle elevar og lærarar i Bergen kommune kan vera råka – opp mot 35.000 personar.

– Dette er ei veldig alvorleg sak. Det er eit tryggleiksavvik som me har gjort vårt ytste for at ikkje skulle skje, men som no likevel har skjedd. Me er i ferd med å kartlegga omfanget av konsekvensane, seier kommunaldirektør for barnehage, skule og idrett, Trine Samuelsberg til NRK.

VURDERER POLITISAK: Kommunaldirektør for barnehage, skule og idrett Trine Samuelsberg, opplyser at saka er meldt Datatilsynet. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

eFeide er eit «identitetshandteringssystem» for bedrifter, offentlege institusjonar og skular. Systemet er utvikla av selskapet Identum.

«Feide» (Felles Elektronisk Identitet) ei teneste for identitetsforvaltning i norsk utdanningssektor. Ifølge selskapet sjølv er eFeide den mest nytta feide-løysinga i Noreg.

Samuelsberg understrekar at systemet er godkjent i tråd med det nye personverregelverket.

– Likevel avdekker hendinga svakheiter med tryggleiken til systemet, meiner kommunaldirektøren.

Vurderer politisak

Alle tilgangar blei ifølge kommunen stengd med ein gong då hendinga blei oppdaga. Deretter blei det innført forsterka tryggleikstiltak, ifølge pressemeldinga til kommunen.

Onsdag jobbar IKT-avdelinga på rådhuset på spreng for å få oversikt over situasjonen. Bergen kommune opplyser at det no er bestilt såkalla to-faktorsystem, som medfører at ein må identifisera seg to gongar før ein får logga inn.

– Denne saka er alvorleg av fleire grunnar, det er eit stort tal personar som kan vera råka, og mange av dei er barn. Me registrerer også at leverandøren tar hendinga alvorleg, og har bidratt positivt til at tiltaka kan setjast i verk så snart som råd, seier Magnus Kroken, rådgjevar i Avdeling for personvern og informasjonstryggleik i kommunen.

Kommunen har ingen meining om kven som har fått tilgang til informasjonen.

Saka er meldt til Datatilsynet og kommunen vurderer å melda forholdet til politiet.

Datatilsynet opplyser til NRK onsdag ettermiddag at avviksmeldinga enno ikkje er registrert i arkivet.

– Dette ser ut som eit stort avvik, men først må me vurdera avviksmeldinga. Når det er sagt, er det både bra og viktig at kommunen tar dette på alvor. Det er også viktig at råka partar får beskjed, seier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

– Det er heilt essensielt at ein reagerer raskt. Både for å finna ut kva som har skjedd, og for å setja inn naudsynte tiltak.