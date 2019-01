Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på Sotra utenfor Bergen. Der stoppet de både beltesyndere i busser, men ikke minst potensielt farlige vogntog.

Det verste tilfellet fant Vegvesenet imidlertid i Åsane. Det var andre trafikanter som sørget for at vogntoget ble stoppet da det var på vei østover fra Bergen.

– Vi fikk tips fra publikum om at vogntoget så veldig «shabby» ut, at det kjørte på utgåtte prøveskilt, og at dekkene så dårlige ut, forteller Jan Rune Presttun, faggruppeleder i Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region vest.

Både Vegvesenet og politiet ble varslet av vogntogets medtrafikanter, tok oppstilling, og fikk stoppet vogntoget.

HULL: – Det var hull på batteriet, og syren rant ut, sier Jan Rune Presttun. Foto: Statens vegvesen

Føreren fikk bot og ble anmeldt

De fikk tydelig se hvorfor det ikke hadde permanente skilter til å kjøre på norske veier. Vogntoget

hadde ni dekk under lovlig mønsterdybde,

manglet tre kjettinger,

hadde hull i batteriet, der syre hadde lekket ut

og hadde bremsefeil på trekkvognen.

«Dette vogntoget hadde de tenkt å kjøre over fjellet med og ut av landet», skriver Vegvesenet i en pressemelding.

– Føreren var fra Polen. De hadde kjøpt et avregistrert norsk vogntog, med en del brøyteutstyr og annet på, som de skulle til Estland med, forteller Presttun.

Men så langt kom føreren aldri. Kontrollørene reagerte så sterkt på funnene at de nedla kjøreforbud og satte på hjullås.

Føreren fikk en bot på 7750 kroner for dekk- og kjettingmanglene, og ble i tillegg anmeldt av politipatruljen på stedet.

KOMMER INGEN VEI: Vegvesenet satte hjullås på vogntoget for å forsikre seg om at det ikke kommer på veien igjen. Foto: Statens vegvesen

– Kunne blitt fatalt

Jan Rune Presttun er en erfaren kontrollør, men reagerer likevel sterkt på funnene.

– Hva skal man si? Det er jo soleklart at dette ikke hadde noe på veien å gjøre. Det er svært sannsynlig at det hadde gått galt over fjellet, på norske vinterveier. Det kunne blitt alt fra utforkjøring til en fatal ulykke, sier han.

Han takker andre trafikanter for å følge med.

– Det er ikke alt vi klarer å kontrollere. Da er det veldig positivt at publikum følger med og sier ifra, slik at vi får luket ut de farlige vogntogene, sier Presttun.

DÅRLIGE DEKK: Dette vogntoget ble stoppet av Vegvesenet i Junkerdalen i Nordland i helgen. Foto: Statens vegvesen

Skjerper krav til vinterdekk

På Sotra fikk fire busspassasjerer beltebot, og to vogntog bruksforbud grunnet manglende lastsikring og -merking.

Vegvesenet har avdekket flere alvorlige forhold rundt vogntog den siste tiden. Mandag denne uken ga Presttun og kollegaene en vogntogfører hele 16.600 kroner i bot for å kjøre med overlast.

Forrige helg fikk hele 84 vogntog i Nord-Norge bruksforbud. Vegdirektoratet er nå bedt om å skjerpe vinterdekkravene.

– Vi skal være trygge på at det er best mulige vinterdekk på de bilene som transporterer varer i Norge, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK mandag.