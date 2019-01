Dårlig vær i fjellet: Kolonnekjøring på flere fjelloverganger

Se vær- og førestatus for alle fjelloverganger nede i saken.

Vind og snøbyger fører til dårlig sikt i fjellet. Det er nå kolonnekjøring på fjellovergangene rv. 7 Hardangervidda, rv. 52 Hemsedalsfjellet og rv. 13 Vikafjellet.

E134 over Haukelifjell er åpen for fri ferdsel. Det samme gjelder E16 over Filefjell, men her kan det innføres kolonnekjøring på kort varsel, melder Statens vegvesen.

NRK oppdaterer fortløpende.

Forventer bedre vær i ettermiddag

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg, forteller at det er en del vind i fjellet i morgentimene.

– Det er vestlig liten stiv kuling på fjelltoppene og snøbyger i fjellet.

Selberg forteller at det vil bli bedre vær utover ettermiddagen.

– Det er ventet både minkende vind og bygeaktivitet i løpet av dagen. Været vil roe seg utover ettermiddagen.

BEDRE VÆR I ETTERMIDDAG: Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg, forteller at vinden vil minke i løpet av dagen. Foto: Cato Kristensen / NRK

Han forteller at hvis folk er tålmodige skal klare å komme seg over fjellet i dag. I morgen blir det en fin dag, med rolige vindforhold.

– Behov for brøyting i fjellet

Ronny Sleire i Statens vegvesen forteller at det er dårlig vær i fjellet.

– Det er behov for brøyting og opprydning på de fleste fjellovergangene nå.

Han forteller at det er håp for at noen av fjellovergangene kanskje kan åpne i ettermiddag.

– I ettermiddag kan flere av fjellovergangene hvor det nå er kolonnekjøring åpne for fri ferdsel, dersom været blir litt bedre.

Sleire forteller at det er foreløpig er lite trafikk over fjellet, og at det ikke er meldt om noe ventetid på noen av fjellovergangene.

KOLONNE: På rv. 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring. Her er Dyranut like etter klokken 10 i dag. Foto: Statens vegvesen

Dette er vær- og føresituasjonen på fjellovergangene i Sør-Norge lørdag klokken 10.30:

Øst-vest:

E 16 Filefjell: Åpent. Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Klokken 05:40 var det -4 grader, liten kuling og snø.

E 134 Haukelifjell: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 05:20 var det -6 grader, frisk bris, delvis skyet og lett snø.

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv. 50 Hol-Aurland: Åpent.

Rv. 15 Strynefjellet: Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering klokken 11.00.

Andre fjelloverganger i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Åpent. Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 06:00 var det var det -8 grader, nordlig lett bris og lett snø.

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Åpent. Stort sett snø- og isdekke.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av snøras og fare for ras. Ny vurdering søndag klokken 10.

For øvrige strekninger, se Vegvesenets oversikt her.