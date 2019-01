Dårlig sikt og sterk vind i fjellet: – Riksvei 7 over Hardangervidda kan være stengt i flere timer

Sterk vind og dårlig sikt gjorde at riksvei 7 først ble stengt for lettere kjøretøy i natt, mens det ble innført kolonnekjøring for kjøretøy på mer enn 7,5 tonn.

Klokken 1.16 ble veien helt stengt på grunn av uvær. Det er foreløpig ikke kommet noe anslått tidspunkt for når veien kan ventes åpnet.

– Vår foreløpige prognose tilsier at veien vil være stengt noen timer fremover, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Ronny Sleire, til NRK like før klokken 06.

Det er ventet at temperaturen i fjellet vil falle utover dagen, og det vil komme tåke. Den sterke vinden som er i fjellet vil avta utover ettermiddag og kveld.

De andre fjellovergangene mellom øst og vest holder foreløpig åpent, selv om trafikkoperatør Sleire melder om vanskelig kjøreforhold.

– Det er både sterk vind, og svært isete og glatt mange steder, sier Sleire.

Også andre steder i fjellet blåser det kraftig. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet kan det bli innført kolonnekjøring på kort varsel, melder Vegtrafikksentralen.

På E134 over Haukelifjell holdes veien foreløpig åpen, men Vegtrafikksentralen melder fredag morgen om liten storm, og snø- og isdekke på strekningen.