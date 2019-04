Damsgårdstunnelen stengt

Damsgårdstunnelen på rv. 555 er stengt i retning Bergen sentrum grunnet et trafikkuhell, melder Vegtrafikksentralen. – Det er en motorsyklist som har veltet, forteller trafikkoperatør Albert Sherington. Politiet melder klokken 17 at det var to personer på motorsykkelen, og at de har fått skrubbsår.