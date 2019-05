Damsgårdstunnelen ble stengt

Nå vil Moxnes og Rødt ha makt i Bergen

ALNA, OSLO (NRK): Bjørnar Moxnes tror ikke Ap-ledelsens skepsis til Rødt vil få noe å si for samarbeid etter høstens lokalvalg. Nå sikter han mot makt i flere store byer, for å stikke kjepper i hjulene for Erna Solbergs regjering.