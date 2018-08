Dampskip på grunn på vei til Bergen

Dampskipet «Thorolf» har gått på et skjær nord for Skjerjehamn i Gulen. Skipet var på vei til Fjordsteam i Bergen, skriver BT. En redningsskøyte skal dra skipet av skjæret. Det var sju personer om bord under grunnstøtingen. Ingen av dem ble skadet.