Det er trolig den mest etterlengtede veiutbyggingen på Vestlandet. Med en rekke nye tunneler for både bil og tog skal både Bergensbanen og E16 utbedres mellom Bergen og Voss.

Strekningen er en del av hovedveien mellom Oslo og Bergen, men er svært utsatt for ras og ulykker. I fjor ble veistykket kåret til Norges verste veg i en NRK-kåring.

Løftene om ny vei fra regjeringen kom for fire år siden. Men nå vurderer Vegvesenet å bare bygge deler av strekningen for å kutte i prisen.

Nå vil samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fjerne all tvil om ny E16 og ny dobbeltsporet jernbanelinje mellom Arna og Voss.

– Jeg har ikke sett noen grunn til den debatten vi har hatt i sommer. Vi har vedtatt et prosjekt, og det er det vi skal bygge, sier Dale på togtur fra Bergen til Voss.

– Skal bygge like godt for lavere pris

Dale forsikrer at alt skal bygges slik som opprinnelig planlagt, men:

– Prosjektet ligger nå an til å bli to milliarder kroner dyrere enn det som ble anslått i Nasjonal transportplan for halvannet år siden. Nå jobber vi systematisk for å kutte kostnadene og samtidig få bygget et like godt prosjekt.

Opprinnelig var pris for ny vei og bane til Voss 33 milliarder kroner for åtte nye tunneler for både bil og tog. Reisetiden skulle ned med en halv time.

Slik blir K5-alternativet Foto: Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Stor innkorting av både veg og jernbane, i hovudsak langs dagens trasé.

Kuttar reisetida med bil Arna-Voss frå 72 til 46 minutt (føresett fart på 90 km/t).

Meir enn halverer reisetida med tog Arna-Voss frå 63 til 24 minutt.

Prioriterer åtte lange, nye tunnelar for både bil og tog.

Ny firefelts møtefri bilveg mellom Arna og Trengereid, og tofelts veg vidare til Voss. I dagen vil vegen ha midtrekkverk, i tunnelane vil det vera midtfelt.

Nytt dobbeltspor for Bergensbanen på heile strekninga mellom Bergen og Voss, med seks stasjonar: Voss, Bolstad, Dale, Stanghelle, Vaksdal og Arna.

Tunnelane til tog og bil skal byggjast ved sida av kvarandre, og fungere som rømmingsvegar for kvarandre.

Kostnaden blir 33 milliardar kroner.

Det er fortsatt planen, selv om det har kommet til en ekstra veitunnel og kostnadene har steget. Bare kostnadene for første byggefase, strekningen Arna-Stanghelle, har steget fra 14 milliarder til 25 milliarder kroner.

Vegvesenet har derfor vurdert å bare bygge denne først, samt kutte motorveiutbyggingen mellom Arna og Trengereid øst i Bergen.

DALE PÅ DALE:– Ikke verst at de har kalt opp en stasjon etter meg allerede. Det var veldig raust, humret Jon Georg Dale da Bergensbanen passerte Dale stasjon. Foto: Tone Berge, NRK / Jon Georg Dale

Avviser kutt

Frp-statsråden går langt i å love at utbyggingen skal skje som opprinnelig planlagt.

– Så snart vi har fått kostnadene ned i tråd med det som Stortinget har vedtatt, er det fullt trøkk på utbygging.

Statsråden er klar på at det felles utbyggingsprosjektet av bilvei og tog er viktig å gjennomføre, ikke bare av lokale hensyn, men også i et nasjonalt perspektiv.

– Dette er en nødvendig utbygging. Det er ikke holdbart med den faren for ras på en slik vei og på Bergensbanen, som tross alt skal binde øst og vest tettere sammen.

NORGES VERSTE? E16 og Bergensbanen går gjennom et svært rasutsatt område mellom Bergen og Voss. Foto: NRK

Vegvesenet: – Snur hver stein

Med på togturen fra Bergen til Voss var fagansvarlig for vei i Statens vegvesen, senioringeniør Olav Lofthus, og områdedirektør i Bane Nor, Tony Dæmring.

– Vi snur på hver stein og skjærer ned på alt vi kan skjære ned på. Men det er vanskelig. 85 prosent av kostnadene er knyttet til bygging av tunneler, og der er det begrenset hva vi kan kutte i. Tunnelen kan jo ikke gjøres kortere, smalere eller lavere, sier Lofthus.

– De kan jo ikke gjøres kortere, og bredden og høyden må være slik den skal være. Men vi har fått et oppdrag om å kutte, og det jobber vi intenst med.

På Voss ventet ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap), en av mange som utålmodig venter på forbedring på den forhatte veistrekningen mellom Bergen og Voss. Han ble beroliget av beskjeden fra statsråden.

– Prosjektet er på mange titalls millioner. Da må det jo være mulig å finne to milliarder som kan kuttes. Så lenge det ikke går ut over kvaliteten og sikkerheten, er vi positive til det, sier Ringkjøb.