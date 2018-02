Dagsland: – Fikk juling så det holdt, men vi overlevde

– Jeg er overlykkelig over at vi alle fremdeles er her, skriver artisten i et lengre Facebook-innlegg.

Sigvart Dagsland var 17. januar involvert i en frontkollisjon i Stange kommune i Hedmark. I bilen satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmann Helge Leirvik.

Dagsland fikk alvorlige bruddskader etter ulykken.

Nå skriver han at det var han som kjørte bilen.

– Jeg ble sittende i 45 minutter før jeg ble skåret løs. Jeg ble påført en rekke store bruddskader, hvor det alvorligste nok var venstre ankelen som ble knust, skriver han.

Satser på comeback i juni

Videre skriver Dagsland at han forventer en lang periode med rullestol og siden krykker, men at han håper å være tilbake på scenen i juni.

Han takker for all støtten han har fått.

– Det har kommet en tsunami av velvilje mot Karoline og meg etter denne ulykken, og dere skal vite at jeg har lest hver en hilsen.

Imponert over helsevesenet

Dagsland mener alle som satt i bilen har vært enormt heldige.

– Dette kunne fort endt med hode- og ryggskader, for ikke å snakke om dødsfall.

I tillegg retter han en takk mot dem som har tatt seg av ham siden ulykken.

– Jeg er reservasjonsløst imponert over norsk helsevesen, og over all den kompetanse og vennlighet som finnes i både hvite frakker og røde kjeledresser. For en jobb dere gjør!