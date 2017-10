Dagligvaregigant satser på solkraft – i regnbyen Bergen

Dagligvaregrossisten Asko Vest sitt anlegg i Arna i Bergen forsyner Norgesgruppen sine mange butikker på Vestlandet.

Anleggets fryserom er på hele 5.000 kvadratmeter. Det kjølte arealet utgjør cirka 8.000 kvadratmeter. Varer blir kjørt inn og ut hele døgnet fra det som trolig er Vestlandets største kjøleskap.

Det krever strøm. Mye strøm.

Tror på avkastning på sikt

Asko har de siste årene gått aktivt inn for å kutte egne utslipp og legge til rette for nye klimaløsninger. Totalt har Askogruppen en lagerflate på 300.000 kvadratmeter med kjøl, frys og varmegjenvinning. 45.000 av disse ligger i Arnadalen.

Les også: Her åpner Norges nest største solcelleanlegg

INVESTERING: Solcelleanlegget til 30 millioner er ikke en lønnsom investering sammenlignet med andre løsninger, men administrerende direktør Edvin Nilsson tror solcelleanlegget vil være lønnsomt på sikt. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Solcelleanlegget som nå skal produsere 1,2 millioner kilowattimer i året, består av 7.546 solcellepanel på til sammen 16.000 kvadratmeter.

På ett år håper selskapet at opptil 20 prosent av strømmen de bruker skal være fornybar energi fra solen.

Håpet er at investeringen på 30 millioner vil gi selskapet avkastning på lengre sikt.

– Vi bruker noen ekstra kroner nå, for å investere i fremtiden. Anlegget er ikke like lønnsomt som andre investeringer i dag, men sett i et lengre perspektiv mener vi at dette vil være svært lønnsomt, sier administrerende direktør Edvin Nilsson.

SELEBERT: Toppsjefer og en statsråd deltok under åpningen av solcelleanlegget i Arna. Fra venstre: styreleder Torbjørn Johannson i Asko Norge, næringsminister Monica Mæland (H), administrerende direktør Edvin Nilsson i Asko Vest og direktør for klima, miljø og sikkerhet i Asko, Knut Aaland. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Et «miljølokomotiv»

Næringsministeren stod for den offisielle åpningen av anlegget i kommunen hun styrte fra 2003 til 2013. En foregangsbedrift, roser Monica Mæland (H).

– Det er veldig mange som snakker om det grønne skiftet – Asko gjennomfører det. Det er det helt nødvendig at industrien gjør, og her er Asko et viktig lokomotiv som setter strenge krav til seg selv og til sine underleverandører.

Les også: Vil innføre egne soner der folk må betale for å kjøre miljøverstinger

Mæland vet bedre enn de fleste at det splitter nye solcelleanlegget ligger plassert i det som kanskje er den våteste bydelen i regnbyen Bergen.

– Det er jo ekstra gøy at landets nest største solcelleanlegg åpner her i Bergen. Vi er jo kjent for at det regner ganske mye, men solcelleproduksjonen fungerer også i regn, sier en lattermildt Mæland.

30 MILL: Solcelleanlegget er på hele 16.000 kvadratmeter og skal produsere 1,2 millioner kW strøm. Anlegget er Norges nest største. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vinn-vinn

ASKO er Norges største grossist av dagligvarer og har et uttalt mål om å bli klimanøytrale innen 2020. At et av selskapets største anlegg i større grad blir selvforsynt med strøm, gleder styreleder Torbjørn Johannson.

– Jeg vet at det regner mye i Bergen og at vi setter pris på sola når den kommer, men anlegget produserer energi selv når sola ikke skinner. Denne satsingen er vinn-vinn – for oss og for miljøet.