Dagen da Bergen stoppet: Kø fra morgen til kveld

– Det har vært... spesielt. Jeg vet ikke om hva som kan sammenlignes. Det var en konfirmasjonshelg i 2013 der begge løpene var stengt, og de til slutt var nødt til å åpne igjen. Men nå var det jo en arbeidsdag, sier den rutinerte trafikkoperatøren Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen.

Sangolt legger til:

– Jeg kom fra Sund og skulle begynne på jobb klokken 12. Jeg brukte fire timer.

Viftefaren

12 timer med sammenhengende kø oppsummerer dagen for veldig mange vestlendinger.

Det begynte om natten. Under inspeksjon i Lyderhorntunnelen, på hovedinnfartsåren til Bergen fra vest, oppdaget Statens vegvesen at flere takvifter sto i fare for å dette ned.

Akkurat det skjedde 5. oktober. En vifte deiset i panseret til en kvinnelig bilist. Hun ble ikke fysisk skadet, men veivesenet sjekket resten av tunnelen, som allerede har vært under oppussing i lange tider.

Natt til fredag 13. oktober ble beslutningen tatt: Tunnelen måtte stenges umiddelbart. Og pendlere fra et område med minst 70.000 innbyggere måtte gjennom en flaskehals.

Milelange køer

Man trodde at høstferien ville gjøre køene mindre enn hva man ellers kunne forvente. Men køene ble lange vestfra. Svært lange.

Allerede klokken 07:00 sto køen over broene til Askøy og Sotra. Tusenvis av arbeidstimer gikk tapt, avtaler ble brutt i saktegående biler fordi alle måtte dirigeres rundt og forbi Vestkanten.

KØ: Avkjørselen til Loddefjord fra vest i dag. Tunnelen er stengt. Foto: Cato Kristensen / NRK

Helge Nilsen skulle kjøre konen Grete Dale til undersøkelse på Haukeland universitetssykehus fra Rong i Øygarden. De måtte gjøre vendereis.

– Jeg forstår ikke hvordan disse viftene plutselig ble et problem. De må jo kunne måle rystelser, sier en oppgitt Nilsen, som selv er maskiningeniør.

Etter hvert strakk køene seg helt til Haugland og Kolltveit. Nå kunne de måles i mil, ikke kilometer.

Det hjalp ikke på reiselysten at rester av orkanen «Nate» skyllet inn over Vestlandet og gjorde livet surt for dem som prøvde å ta seg frem til fots.

TOK BÅTEN: Eva Andersen måtte parkere bilen og ta båten fra Askøy for å komme seg hjem. Foto: Christian Lura / NRK

– Aldri opplevd maken

Askøyværingene hadde et alternativ. Mange reisende vagte å la bilen stå og ta hurtigbåten til og fra Bergen.

Askøyværinger med kofferter som skulle rekke fly, hadde bare én løsning: Båt til byen og bybane eller flybuss til Flesland.

– Jeg kjørte til jobben på Askøy senter i dag tidlig. Da var jeg nesten alene på veien, sa Eva Andersen som vi traff på båten fra Kleppestø klokken 14:30.

Vanligvis er denne avgangen sparsomt befolket. I dag var den nesten full.

– Det var helt umulig å komme seg tilbake. Så jeg måtte la bilen stå og ta båten. Jeg har aldri opplevd maken til trafikk, sa hun.

TIMER: Reisende fra Sotra sto i timevis. De hadde heller ikke et båtalternativ. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Flere ulykker

I tillegg til køene som tunnelstengningen forårsaker, har tilværelsen for de reisende blitt ytterligere komplisert av ulykker og uhell: På Ravnanger, i Olsviktunnelen, i Nygårdstunnelen.

En person ble sendt til sykehus etter at en varebil og en buss kolliderte på Ravnanger rundt klokken 10:00 i formiddag.

Ettermiddagsrushet ble ikke stort bedre enn morgenrushet. Det står fortsatt køer i mange kilometer på hoved- og sideveiene i Bergen.

– Det begynner å avta, men fortsatt er det køer på Sotra og Askøy, sa trafikkoperatør Idar Sangolt klokken 17:30. 12 timer etter at køene startet.

Lyderhorntunnelen skal være stengt til mandag, opplyser Statens vegvesen.