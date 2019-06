Da drapsofferet ikke gratulerte henne med dagen, fattet den tidligere kollegaen mistanke

– Det er en helt surrealistisk situasjon. Hun var en veldig god kollega og en fantastisk ansatt, sier den daglige lederen i bedriften kvinnen (66) jobbet i gjennom over 20 år.

Torsdag ble kvinnen og samboeren (67) funnet drept ved sin egen bolig på Sotra. Sønnen (40) er pågrepet, siktet for drapet.

NRK har vært i kontakt med både naboer og kollegaer av de drepte. De forteller om sjokk og vantro da de etter hvert mottok beskjeden om dobbeltdrapet.

Ekstra spesielt ble det for kollegaene av den 66 år gamle kvinnen. Hun hadde nylig gått av med pensjon, men overrasket tirsdag denne uken kollegaene med et plutselig besøk.

– Hun kom inn her og var i så strålende humør. Hun hadde med blomster hun hadde plukket fra hagen sin. Vi samlet alle som hun hadde jobbet med, og hadde et veldig kjekt møte, sier lederen.

Peonbuketten de fikk fra sin tidligere kollega står fortsatt i en vase på lunsjrommet.

VAKTHOLD: Politiet foran et annet hus i nabolaget. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Fikk ikke melding – fattet mistanke

Da drapsalarmen gikk torsdag hadde en av de tidligere kollegaene til kvinnen bursdag.

– Hun pleide alltid å få bursdagsmelding fra henne. Da det gikk mot kveld og hun ennå ikke hadde fått melding, fikk hun en dårlig følelse, forteller hun. Så hørte vi det hadde skjedd et drap på Sotra.

Kollegaen reiste med en gang ut til huset til kvinnen, forteller lederen.

– Da hun kom frem så hun at huset var omringet av politi. Da forsto vi hva som måtte ha skjedd.

Fredag er arbeidsplassen preget av sjokk etter tapet av den mangeårige arbeidskameraten.

– Hun brant for det hun jobbet med og var en ekte humørspreder for dem rundt henne, forteller lederen.

UTENDØRS: Politiet har konsentrert seg om et område utenfor parets bolig. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Dypt respektert fagmann

På arbeidsplassen til den fremdeles yrkesaktive 67 år gamle mannen samles kollegaer fredag.

– I dag samler vi alle kollegene og tar vare på dem som jobbet tett på ham så godt som vi kan, sier en av lederne i selskapet han jobbet for.

En annen som har jobbet sammen med 67-åringen omtaler ham som «flink, imøtekommende og hjelpsom».

– Han var en svært dyktig og godt likt kollega som hadde jobbet her i mange år. Dette er dypt tragisk, sier lederen.

NABO: Nils Svein Nilsen merket ikke noe unormalt i nabolaget før det plutselig dukket opp mange politibiler og ambulanser. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Nabo merket ingenting

Natt til fredag jobbet krimteknikere på åstedet. Fredag morgen og formiddag har det vært vakthold rundt eiendommen, før politiaktiviteten rundt åstedet har økt noe utover dagen.

Politiet konsentrerer seg om et område på tomten utenfor boligen, der de drepte skal ha blitt funnet, etter det NRK forstår.

Nils Svein Nilsen har bodd i nabolaget i over 40 år. De to drepte flyttet inn for vel to år siden. Nilsen var hjemme da nødetatene kom.

– Vi satt ute på terrassen, men merket ingenting. Det var helt stille og rolig her, før politibiler og ambulanser plutselig kom, forteller han til NRK.

UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere jobbet på plassen frem til 2-tiden i natt, før de døde ble hentet ut med likbiler. Foto: Ingvild Ulset / NRK

– Siktede innlagt på sykehus

Sønnen som er siktet for drapene på foreldrene hadde hatt langvarige psykiske problemer, får NRK opplyst. BT skriver at han tidligere bodde i en kommunal omsorgsbolig et annet sted i landet, og at Helsetilsynet er varslet om drapet.

40-åringen hadde nokså nylig flyttet inn i foreldrenes hus på Kolltveit. Ifølge TV 2 var han nylig utskrevet fra sykehus, og ble innlagt på samme sykehus etter pågripelsen torsdag.

Nabo Nilsen beskriver de drepte som veldig hyggelige og ordentlige folk.

– Dette er dypt tragisk, og mildt sagt rystende at noe sånt har skjedd i nabolaget vårt, sier han.