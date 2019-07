Cutters solgt: – Vi kan ikke gå ut med prisen

Frisørkjeden, som ble startet opp i 2015, har på fire år vokst fra én salong i Bergen til 75 salonger i Norden. I dag har de nesten 400 hundre ansatte.

Onsdag meldte Dagens Næringsliv at 65 prosent av det bergensbaserte selskapet Cutters var kjøpt opp av det svenske oppkjøpsfondet Procuritas.

De svenske oppkjøperne har lang erfaring med oppskalering og utvikling av selskaper. For Cutters betyr dette blant annet å utvide virksomheten med nye salonger utenfor Norden.

– Vi skal åpne et par salonger i Amsterdam over sommeren. Men Norden blir fremdeles det viktigste markedet for oss, og vil være det i nær fremtid, sier daglig leder Kristian Solheim til NRK.

Hemmelig pris

Det var mye oppmerksomhet rundt Cutters i 2017, da NHO krevde påbud om hårvask i frisørsalonger.

Cutters, som baserer seg på raske drop-in timer til 299 kroner, hadde ikke det tilbudet.

Frisørkjeden har tidligere blitt vurdert til å være verdt over 200 millioner kroner, men eierne mener den verdivurderingen ikke lenger er gjeldende.

Solheim vil likevel ikke si hvor mye de har fått for å selge over halve selskapet.

– Vi kan ikke gå ut med selve prisen, men vi kan si at prisen reflekterer det som Cutters har gjort frem til nå, og selvfølgelig potensialet i fremtiden.

DROP-IN: Cutters har nå 75 salonger i Norden, men satser på videre utvidelse etter salg til svensk oppkjøpsfond. Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Beholder aksjene

I fjor omsatte selskapet for vel 154 millioner kroner, mot 67,2 millioner året før. Det betyr en omsetningsvekst på drøye 90 millioner på ett år.

– Det har vært en bra vekst. Det er kundene og frisørene våre som bestemmer hvor store vi kan bli. Så lenge de er fornøyde, kan vi vokse og bli større, sier Solheim.

Ifølge BA vil gründerne beholde opp mot 50 prosent av aksjene de hadde fra før i selskapet.

Solheim mener suksessen delvis skyldes lav pris og effektive frisører.

– Vi har kommet med et produkt der man alltid skal vite hva man får. Det virker det som kundene setter pris på.