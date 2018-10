Coop skal granske alle bakeri etter sjokkfunn

19. oktober stengte Mattilsynet bakeriet Goman Rognaldsen i Lindås kommune. Blant funnene var «svært graverende forhold vedrørende manglende renhold og kontroll med skadedyr hos dere».

Spor etter skadedyr, et stort antall fluer og insekt og svært mangelfull renhold i store deler av produksjonslokalet, var blant funnene.

Nå har Coop hyret inn selskapet Intertek til å gjennomgå rutinene ved samtlige ni bakerier i Goman-selskapet.

– Først og fremst vil jeg poengtere at det er ingenting som tyder på lignende forhold som vi fant i bakeriet i Lindås. Men vi ønsker å være hundre prosent sikker, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis.

NY SJANSE: Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, håper Coop-kundene på Vestlandet vil gi butikkene en ny sjanse. Foto: Coop

Bakerier over hele Sør-Norge

Selskapet Goman har bakerier over store deler av Sør-Norge. På Jæren, i Kristiansand, Rolvsøy i Østfold, Hønefoss, Kjeldstad og Dombås i Oppland, Søvik i Møre og Romsdal og i Verdal i Trøndelag.

Torgeir Sveine, administrerende direktør i Coop Norge industri og ansvarlig for alle Coops bakerier i Norge, har allerede blitt permittert. Friis varslet nå at hele bakeriledelsen skal evalueres.

SKITT: Slik så gulvet ut under transportbåndet. Foto: Mattilsynet

– Denne saken har rystet oss. Vi kommer ikke til å åpne bakeriet i Lindås denne uken og trolig ikke neste uke heller. Vi ønsker å gjennomgå hele strukturen i bakeriledelsen. Hvilke rutiner som har vært på plass og hvordan dette kunne skje, sier Friis.

Revisjonen begynte klokken 10 onsdag ved bakeriene i Kjeldstad og Verdal.

Coop gjør forandringer i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane har Coop allerede tatt grep. For ett år siden mistet Naustdal Dampbakeri sin kontrakt med Coop. I kjølvannet av skandalen ved Goman Rognaldsen, går nå matkjeden tilbake til dampbakeriet som hovedleverandør for Coop Vest. Det betyr at bakeriet leverer til Gloppen, Sunnfjord og Ytre Sogn.

– Etter hendelsen i Hordaland valgte vi å fremskynde avtalen vi allerede hadde inngått med Naustdal Dampbakeri fra 1. januar. De har vært veldig behjelpelige med å levere bakervarer til våre butikker den siste uken, sier administrerende direktør i Coop Vest, Geir Espe.

NY AVTALE: Naustdal Dampbakeri skulle i utgangspunktet levere bakervarer til Coop-butikker i Sogn og Fjordane fra 1. januar. Den avtalen ble fremskyndet etter bakeriskandalen i Lindås. Foto: OLE-KRISTIAN FØRDE / NRK

Kontrakten mellom Coop og Naustdal Dampbakeri strekker seg over fem år. Det betyr at bakeriet kan planlegge langsiktig. De lar seg derimot ikke imponere av bakeriet i Lindås.

– Funnene er graverende. Jeg håper det blir ryddet opp i, for slike aktører kan vi ikke ha i bransjen, sier daglig leder i Naustdal Dampbakeri, Martin Berntsen.