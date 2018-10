Fant spor av fuglelort og skadedyr på bakeri – nå er Coop-direktør permittert

– Vi har tatt grep i saken nå, sier kommunikasjonsdirektøren i Coop, Bjørn Takle Friis, til Bergensavisen.

Torgeir Sveine, administrerende direktør i Coop Norge industri og ansvarlig for alle Coops bakerier i Norge, blir permittert etter at flere alvorlige mangler har blitt avdekket på et bakeri i Hordaland.

PERMITTERT: Torgeir Sveine er permittert fra sin stilling som bakeri-ansvarlig i Coop-systemet. Foto: Coop

19. oktober stengte Mattilsynet bakeriet Goman Rognaldsen i Lindås kommune. Blant funnene var «svært graverende forhold vedrørende manglende renhold og kontroll med skadedyr hos dere».

Spor etter skadedyr, et stort antall fluer og insekt og svært mangelfull renhold i store deler av produksjonslokalet, var blant funnene.

– Terskelen for å stenge en produksjonsbedrift er ganske høy, men her var vi ikke i tvil. Det er veldig sjelden at vi ser så grove tilfeller, sa seksjonssjef i Mattilsynet, Randi Øyen Afdal, til Avisa Nordhordland.

SKITT: Slik så gulvet ut under transportbåndet. Foto: Mattilsynet

Coop valgte å stenge bakeri

Funnene ble vurdert som helsefarlig for utsatte forbrukere.

«Vi vurderer at brød som er kjørt gjennom kjølekarusell kan utgjøre en helsefare da det er observert fugleskitt på selve transportbåndet hvor uemballerte brød transporteres før oppskjæring og pakking.»

Bakeriet, som produserer cirka 40.000 brød til Coop-butikker på Vestlandet, ble stengt på dagen. To dager senere var Mattilsynet på besøk igjen og ga bakeriet løyve til å start opp igjen.

FUGLEFJÆR: På dette oppsamlingsbrettet under kjølekarusellen ble det blant annet funnet fuglefjær. Foto: Mattilsynet

Dagen etter valgte Coop, som eier 50,01 prosent av Goman Rognaldsen, å stenge bakeriet.

– Vi reiste selv ut på inspeksjon mandag og valgte å stenge bakeriet for å få kontroll over situasjonen. Vi ønsker å være 100 prosent sikre på at kvalitetsnivået er så høyt som det skal være, sa kommunikasjonsdirektør Friis til Avisa Nordhordland den gang.

NY SJANSE: Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, håper Coop-kundene på Vestlandet vil gi butikkene en ny sjanse. Foto: Coop

Frakter brød fra Jæren og Østfold

Sveine er permittert fra stillingen som daglig leder ved Goman Rognaldsen og 15 andre bakerier i Goman Rognaldsen og Coop-systemet.

Sveine bekrefter til NRK at han er permittert med lønn fra og med uke 43. For ytterligere kommentar henviser han til Coop.

– Sveine tar selvkritikk for at avvikene ikke har vært tatt hånd om, men det var ingen indikasjoner i disse avvikene på at det var så uholdbare forhold, sa Friis til Avisa Nordhordland.

Coop har bedt direktør for Coops egne merkevarer og for Trygg mat i Coop-systemet, Hege Berg Knutsen, om å overta lederansvaret for bakeriene.

Bakeriet i Lindås er fremdeles stengt. Til BA opplyser Friis at det kan bli aktuelt å gjenoppta driften førstkommende fredag.

I mellomtiden blir brød til Coops butikker på Vestlandet fraktet fra bakerier på Jæren og i Østfold.