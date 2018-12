CCB gir opp flytedokken

Flytedokken som sank ved CCB på Ågotnes for elleve dager siden blir trolig ikke reparert, skriver Sysla. Konsernsjef Kurt Rune Andreassen sier til NRK at det nok vil kreve enorme investeringer både å heve og sette i stand dokken. – Jeg tenker at det går mot at det blir for dyrt, sier han.