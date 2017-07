Carl-Erik Torp gir seg i Brann

Etter syv år i Brann har Carl-Erik Torp (32) bestemt seg for å flytte østover igjen. Han gir seg når avtalen som trener for gutter 16-laget går ut i høst og tar med familien tilbake til Oslo, skriver brann.no. Torp spilte 26 kamper for Brann, men ga seg som spiller etter at han fikk hjertestans under en kamp mot Sogndal i 2011.