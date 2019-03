Campingvogn utbrent – ingen skadd

Ingen personer kom til skade da det begynte å brenne i en campingvogn i Fjell kommune i ettermiddag. – Campingvognen stod kun noen meter fra et hus, og det var en periode fare for at brannen skulle spre seg, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Lars Geitle. Campingvognen ble totalt utbrent og brannvesenet er ferdig med etterslukkingen.