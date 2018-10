Bystyret vil redda vipa

Bystyret i Bergen gjekk onsdag inn for å innføra ei støtteordning for eit vipevennleg landbruk i Bergen. Målet er å ta vare på fuglearten, som dei siste åra har gått kraftig tilbake over store deler av Noreg. Interpellasjonsforslaget frå Sondre Båtstrand (MDG) fekk støtte frå Ap, KrF, Venstre, MDG, Sp, Høgre, Raudt, og to uavhengige representantar. Berre Frp stemte imot. – Dette bør vera eit nasjonalt ansvar, sa gruppeleiar Tor Woldseth.