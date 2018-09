Byrådslederen vil skrote bompenger

Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Ap), sier til BT at bompenger er urettferdig og snart ikke bærekraftig. Derfor vil han ha veiprising i stedet. – Det betyr at en har en brikke i bilen, så fastsettes det et nasjonalt system der en betaler ut fra hvor og hvor langt en kjører, når man kjører og utslipp på bilene.