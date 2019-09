Byrådet vil utsette bydelsstyrer

Planen var at de åtte bydelsstyrene skulle starte opp 1. april neste år, men hvordan en skal fordele de rundt 120 plassene mellom partiene, er ennå ikke klart. Et av problemene er at forhåndsstemmer ikke kan sorteres på bydel, og en vet derfor ikke nøyaktig hvordan folk i de ulike bydelene har stemt.