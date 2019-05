Nå blir Christian og naboene hørt: Byrådet vil rive bomstasjoner i Bergen

Det skapte voldsomt sinne i flere bydeler i Bergen da ytre bomring trådte i kraft 6. april i år. I Åsane ble det opprør, fordi plasseringen av bomringen ved Ikea på Nyborg gjør at innbyggerne må betale bompenger for å kjøre til og fra i sin egen bydel, blant annet til pendlerparkering.

– Uansett hvor vi skal, må vi gjennom bomringen, sa Christian Rolland fra Åsane til NRK 19. april.

I dag ble protestene hørt. På en pressekonferanse i Bergen sentrum kl. 13.15 fortalte byrådsleder Roger Valhammer at byrådet har besluttet å ta ned bomstasjonene på Nyborg i Åsane, som har skapt store reaksjoner blant innbyggerne i bydelen.

Bydelens eneste bom vil nå bli plassert på E39 ved kommunegrensen på Nordhordlandsbrua.

– Så at det var urettferdig

– Vi så allerede i fjor høst at løsningen i Åsane var spesielt urettferdig, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Slik er det ofte med bompenger. Det kan slå urettferdig ut, og noen ganger ekstra urettferdig. Det var tilfellet her. Så vi er fornøyde med denne løsningen. Vi vil at bomringen skal være så rettferdig som mulig, sier Valhammer.

Han understreker at byrådet vil prøve å få endringene gjort så raskt som mulig.

Privatpersoner kom med løsningen

Beslutningen kommer etter at trafikkplanlegger Helge Hopen og åsabu Jørund Vandvik på eget initiativ hadde kontaktet partiets bystyrepolitiker Geir Steinar Dale for å presentere en løsning som ville gjøre bompengebelastningen mindre for folk som kjører innad i Åsane.

De to argumenterte for at en flytting av de nye bomstasjonene til kommunegrensen i nord ville slå langt mer rettferdig ut for de fleste i bydelen.

Byrådet bestilte en utredning av Statens Vegvesen, som har gjort beregninger av den foreslåtte løsningen. Vegvesenet leverte rapporten sin torsdag, og den konkluderer med at det kun vil bli marginale endringer i inntektsgrunnlaget.

Dermed fikk forslaget tommel opp av byrådet.

– Bakgrunnen for at vi vil gå for dette er at dette ikke vil gå ut over inntektene, sier Valhammer.

RIVER BOMSTASJONER: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap, t.h.) kalte i dag inn til pressekonferanse for å fortelle at byrådet vil rive to bomstasjoner i Åsane. Til venstre finansbyråd Håkon Pettersen (Krf). Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Reduserer belastningen uten å tape penger

Beslutningen kommer også samtidig som det nystartede partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger fosser frem på meningsmålingene i Bergen. Det var også omfattende aksjoner fra bompengemotstandere da den ytre bomringen ble åpnet 6. april.

Byrådsleder Valhammer roste de to initativtakerne under dagens pressekonferanse.

– Vandvik og Hopen stod for et godt forslag. Vi ser at det kan fungere, og derfor går vi for det, sier Valhammer.

– Når det kommer innspill som er fornuftige, så er vi glade for at vi kan gå for det, sier finansbyråd Håkon Pettersen (Krf).

SKAPTE SINNE: Denne bompengestasjonen i Tellevikvegen i Åsane gjorde folk i Salhus rasende. Nå flyttes denne til Nordhordlandsbrua og E39, men de to bommene på Nyborg fjernes. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Virker panikkpreget

Christian Rolland er glad for at bompengebelastningen nå blir lettere for folk som bor nord for nåværende bomring.

Men åsabuen, som har engasjert seg i protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, er likevel ikke imponert over byrådets kuvending.

– Dette virker panikkpreget og kommer på et tidspunkt hvor Arbeiderpartiet raser på meningsmålingene. De har visst om skjevfordelingen lenge, men har bare durt på med sitt frem til nå, sier Rolland.

Bompengepartiets sjuendekandidat i Bergen reagerer også på at to bygder i Åsane fortsatt må betale bompenger for å kjøre til bydelssenteret: Bygdene Blindheim og Hetlebakk, som begge ligger bak bomstasjonen på E16 fra Arna.

– Det vil bli bedre for mange. Men rundt 400 mennesker i Åsane må altså fortsatt betale bompenger for å kjøre innad i sin egen bydel, sier Rolland.

Foreslått av opposisjonen tidligere

Både Senterpartiet og Høyre har tidligere lansert tilsvarende forslag som byrådet. Men det var først i vår, etter at Helge Hopen presenterte løsningen for Arbeiderparti-politiker Geir Steinar Dale, at det sittende byrådet fattet interesse.

Byrådsleder Valhammer erkjenner endringene i bomringen i Åsane er et ekstraarbeid som kunne vært unngått.

– Vi burde ha bestilt en utredning i fjor høst allerede, slik at vi kunne gjort dette tidligere, sier Valhammer.

Bompengeløsningen i Bergen er en avtale mellom kommunen, staten og fylket. Byrådet er derfor avhengig av å få det godkjent av dem også før den nye løsningen kan tre i kraft.

