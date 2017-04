Byrådet i Bergen vil gjøre SFO-tilbudet bedre

Ved 40 prosent av skolene i Bergen er foreldrene blitt mindre tilfredse med skolefritidsordningen (SFO) enn tidligere, viser en brukerundersøkelse kommunen har gjennomført.

– Det er uakseptabelt at vi har et tilbud i Bergen kommune som ikke møter barnas forventninger og foreldrenes krav om kvalitet, sier oppvekstbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap).

I dag presenterer han en plan han håper skal forbedre SFO-tilbudet i byen for bystyret i Bergen.

Vil øke kompetansen

I SFO-planen blir det blant annet foreslått at det ved nytilsettingen av ledere skal stilles krav om høyskoleutdanning. Andelen fagansatte skal økes fra 41 til 60 prosent i løpet av fem år.

– Skal man ha høy kvalitet i SFO-tilbudet, trenger man også ansatte som har kompetanse til å levere den kvaliteten som forventes, sier Thorsen.

Kommunen vil satse på mer kultur, fysisk aktivitet og IT i SFO-tiden. Torsen håper bergensbarn vil merke satsingen på SFO ved at det blir mindre kjedelig før og etter skoletid.

VIL HA BEDRE SFO: Å heve kompetansen til de ansatte og å satse mer på kultur og fysisk aktivitet, er blant forslagene i byrådets plan. Foto: Christian Lura

Utdanningsforbundet positive

– Jeg mener det er et stort behov for en slik plan, og jeg syns det er positivt at byrådet setter søkelyset på SFO som er en vesentlig del av tilbudet byens barn får via det offentlige, sier Bente Myrtveit, lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Bergen.

Særlig å øke fagkompetansen blant de ansatte er viktig, mener Myrtveit.

– Skal man drive kvalitativt godt i en skolefritidsordning, vil det være fornuftig med pedagogisk personale i ledelsen, sier hun.

Endrer ikke prisene

Prisen blir uendret for de fleste, men for familier som tjener under 40.000 kroner i måneden før skatt, blir det innført en moderasjonsordning. En plass på SFO skal ikke koste mer enn seks prosent av inntekten.

– Det vi vet er at pris henger sammen med deltagelse og kvalitet, så i denne saken tar vi ikke til orde for å øke prisen. Vi vil prøve å holde prisen så lav som mulig, sier Thorsen.

Planen blir nå sendt til behandling i bystyret.