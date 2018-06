Byrådet grip inn mot «hotellutleige» i bustadblokker

Bjørvika Apartments eier 11 leiligheter og leier 26 i Bergen, og disponerer totalt ca. 190 i Oslo. I høst sa daglig leder Ole Henrik Engen at målet er å øke til 500-600 på fem år.

Slik svarer Engen i en e-post til NRK:

Hva er din kommentar til at Plan- og bygningsetaten mener utleievirksomheten «utvilsomt» legger til rette for korttidsutleie, og at denne bruksendringen er søknadspliktig og ulovlig?

«Det kommer an på hvordan korttidsutleie defineres. I hverken plan- og bygningsloven, forarbeidene til denne loven eller per forskrift finnes det i dag noen spesifisert nedre grense for antall døgn som er lov å leie ut en eiendom regulert til boligformål. Det kan virke som Plan- og bygningsetaten selv er i tvil om hvordan man skal praktisere gjeldende lovverk. I ulike saker tidligere er det blitt konkludert med nedre grense for utleie på både to dager, en uke og nå to uker. Mer enn 28.000 Airbnb-utleiere i Norge driver i så fall ulovlig.»

Hva er din kommentar til at de ut fra en helhetsvurdering likevel vil avstå fra å forfølge saken videre?

«Plan- og Bygningsetaten er sikkert klar over at de har manglende lovmessig grunnlag for å konkludere i slike saker. I tillegg spiller det nok inn at korttidsutleie under 14 dager utgjør en liten del av vår virksomhet, samt at det ikke har blitt avdekket noen problemer forbundet med vår utleie hverken for naboer eller andre, snarere tvert imot.»

Kommunen skriver (basert på redegjørelse fra dere) at 110 av de totalt 156 leieforholdene som har vært for perioden 01.03.17 frem til 11.02.18, er på to uker eller mindre. Hvor mange av disse var a) under 1 uke? b) 1 eller 2 døgn? c) over 1 måned? d) over 3 måneder?

«Vi startet opp vår virksomhet i Bergen i mars i fjor. Fra starten med kun 2 leiligheter, men økte utover året til dagens 37, hvor vi eier et mindre antall og forvalter de resterende for andre utleiere. Ettersom vi startet helt med blanke ark og uten en kundebase i Bergen, hadde vi en større andel kortere leieforhold i den første oppstartsperioden enn det som er normalt for vår virksomhet. Mange leiligheter sto også tomme inntil vi hadde fått innarbeidet oss mot bedriftsmarkedet i Bergen. Bjørvika Apartments er i all hovedsak rettet mot bedriftsmarkedet hvor vi leier ut leiligheter for noen uker eller måneder av gangen.»

Hvor mange av disse leieforholdene var jobbrelaterte opphold bestilt av bedrifter, og hvor mange var turistopphold?

«De aller fleste av leieforholdene var jobbrelaterte, anslagsvis 80-90%.»

Er statistikken tilsvarende for tiden før og etter denne perioden?

«For hver måned som er gått siden starten i Bergen i fjor, har vi hatt en økning i både lengde på leieforholdene og i andel bedriftskunder. Dette er en naturlig utvikling ettersom det tar tid å innarbeide vårt tilbud hos bedriftsmarkedet i et helt nytt marked for oss i Bergen.»

Hvordan henger tallene for Bergen i perioden 01.03.17. – 11.02.18. sammen med informasjonen om at 90 prosent av leietagerne (i Oslo og Bergen) bor i leilighetene i en måned eller lenger?

«Ca. 90% av våre utleide døgn gjennom året har vært bebodd med leieforhold på 30 dager eller lengre samlet for vår virksomhet i Oslo og Bergen. Ser at formuleringen i Nrk sin beklagelse til en viss grad kan mistolkes. Antar at det var behovet for å skrive en kort og lett forståelig setning i Nrk sin beklagelse som førte til denne formuleringen.»

Hvor mange leiligheter disponerer dere i Bergen nå? Og i Oslo?

«37 leiligheter i Bergen og ca. 190 i Oslo.»

Hva er deres ambisjoner ift ekspansjon på dette utleiemarkedet?

«Vi merker stor etterspørsel etter fullt utstyrte og møblerte leiligheter for noen uker eller måneder av gangen, hovedsakelig fra bedriftsmarkedet i Norge, men også fra private som trenger et midlertidig bosted. Bjørvika Apartments har ambisjoner om å vokse i takt med denne etterspørselsveksten.»

Hvordan vurderer dere mulighetene for dette utleiemarkedet etter regjeringens signal om innskjerping (jfr et høringsnotat om endring av eierseksjonsloven som avgrenser muligheten til korttidsutleie til 90 dager årlig)?

«Ser det som svært positivt at det endelig innføres kjøreregler for korttidsutleie i Norge. Vi vil selvfølgelig innrette oss etter gjeldende lovverk både nå og i fremtiden. I Regjeringens nylige lovforslag for korttidsutleie i Norge foreslås ingen nedre grense for antall døgn i et leieforhold. Plan og Bygningsetaten har som du refererer til, konkludert med at all utleie under 14 dager er ulovlig. Den foreslåtte begrensningen på inntil 90 dager med korttidsutleie per år, dvs. ca. 25% av antall døgn per år vil for vår del være uproblematisk ettersom vi kun har ca. 10% per slike leieforhold per år.»

Har dere endret denne utleievirksomheten siden den offentlige omtalen i november? Eventuelt hvordan? Hva gjør dere hvis politisk ledelse i Bergen kommune likevel vil forfølge det de mener er ulovlighet?

«Den offentlige omtalen om oss fra Nrk i november førte til en full beklagelse av Nrk i februar i år pga. svært mange faktafeil, og fordi det ble skapt et fullstendig galt bilde av vår virksomhet. Omtalen i seg selv har derfor ikke gjort det nødvendig for oss å endre vår virksomhet i Bergen. Som tidligere nevnt, har det vært en betydelig utvikling mot lengre leieforhold mot bedriftsmarkedet i Bergen etter hvert som vårt tilbud har blitt innarbeidet i dette markedet.»