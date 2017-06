Byombodet kritiserer barnevernet

Byombodet melder om ei markant auke i klager på barnevernet i Bergen dei siste åra, og peiker no på ei rekke kritiske forhold med den kommunale tenesta. I ein ny rapport kjem det fram at mange foreldre som har vore i kontakt med ombodet kjenner seg makteslause og redde, skriv BA. Utbrytarar frå byrådspartia KrF og Ap har sikra at tenesta vert granska.