– Det er skremmende. Slikt skal ikke skje, forteller huseier Steinar Rørlien.

I går ettermiddag fikk Rørlien en telefon fra en nabo som fortalte at det hadde gått galt under byggingen av den nye gondolbanen.

En av kablene hadde blitt slakk, og falt ned på taket hans.

– Det er en del skifer som er knust og kabelen har etterlatt seg et hakk i mønet. Den har falt oppå snøen, så hva som er ødelagt under snøen vet jeg ikke, forteller han.

– Føler meg ikke trygg

Rørlien møtte i dag en av arbeiderne, som så på skaden og beklaget.

Han forteller at utbygger selvsagt skal dekke skaden, men at han ikke lenger føler seg trygg.

– Da jeg spurte om jeg kan fortsette å bo her sa han ja, for slike ting skal ikke skje. De har unnskyldninger hele tiden, men det roer ikke oss.

BEKYMRET: Huseier sier hendelsen har gjort at han ikke føler seg trygg. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Han forteller at det ikke er første gangen ting faller ned på huset hans.

– Det er ikke lenge siden vi fikk isbiter fra kablene både utenfor inngangsdøren, på taket og på verandaen. Dette har skjedd med flere hus når det har gått fra å være kaldt til å bli mildere.

Har gjennomgått rutinene

Administrerende direktør i Voss Resort, som eier Voss Gondol, Øyvind Wæhle, sier til NRK at de beklager hendelsen.

– Det oppstod en uønsket hendelse mellom de to mastene som har i oppgave å «fange opp» slakk på kabelen. Da kabelen skulle senkes ned for å hvile i monterte kabelbroer, kom det et vindkast som satt kabelen ut av posisjon. Slakken på kabel ble dermed større en normalt.

BEKLAGER: Administrerende direktør i Voss Resort, som eier Voss Gondol, Øyvind Wæhle, beklager hendelsen. Foto: Sølve Rydland / NRK

Wæhle forteller at arbeidet ble stanset umiddelbart. Han legger til at det kun er i oppstartsfasen av kabeltrekkingen at vind kan være utfordring.

– Vi har vært i kontakt med huseieren, og rutiner og prosedyrer er gjennomgått på nytt med entreprenøren.

Arbeidet startet opp igjen i dag, og Wæhle forteller at huseier ikke har grunn til å bekymre seg for at noe slikt skal skje igjen.

Problemet med is som har falt ned på husene, skal ifølge ham ha vært en engangshendelse.

– Det ble umiddelbart iverksatt tiltak, og ved behov vil vi sette kablene i bevegelse for å fjerne snø og is.

Vurderer å flytte

Rørlien forteller at han har vært motstander av gondolbanen helt siden starten.

– Vi er skeptiske til å bo under den. Vi har tenkt på å flytte, men vi har bodd her i alle år, så det er trist om vi må flytte på grunn av dette.

Til sommeren skal den nye gondolbanen stå klar til bruk. Ni kabiner skal da kunne frakte 1100 personer til fjells hver time.

SATSER PÅ TURISME: Den nye gondolbanen på Voss står sentralt i satsingen på turisme. Foto: HLM Arkitektur AS / Tegmark