Byggjer mellombels bru til VM

Ei spesialbygd, mellombels bru ved Haradsplass skal sikra at ambulansane kjem seg fram til sjukehusa under sykkel-VM, skriv BT. Brua skal byggjast over ei gangbru mellom Haukeland og Haraldsplass. Den vil kosta kring 700.000 kroner, i tillegg kjem kostnader til kommunen sin entreprenør.