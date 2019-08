Bygger på akuttbustader

Osterøy kommune fekk massiv kritikk etter å ha bygd bustadar til flykningar med vindu mot ein fjellvegg. No skal kommunen bygge på ein etasje for å få vindu med utsikt, melder Bygdanytt. Berit Rystad, sektorleiar i kommunen, seier til avisa at dei enno ikkje veit kva det vil koste å utbetre bustadene.